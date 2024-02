Carnaval: confira o que abre e fecha em São Gonçalo e Niterói

Com a chegada do feriadão de carnaval, lojas, centros comerciais e o setor de serviços terão seu funcionamento alterado a partir do próximo sábado (10). Pensando nisso, O SÃO GONÇALO preparou um guia para te deixar informado sobre o que abre e o que fecha nos municípios de São Gonçalo e Niterói. Confira abaixo!

Shoppings

São Gonçalo Shopping

10/02 (sábado) Lojas e Quiosques: 10h às 22h | Alimentação e Lazer: 10h às 22h | Cinema: De acordo com a programação

11/02 (domingo) Lojas e Quiosques: FECHADOS |Alimentação e Lazer: 11h às 21h | Cinema: De acordo com a programação

12/02 (segunda-feira) Lojas e Quiosques: FECHADOS | Alimentação e Lazer: 11h às 21h | Cinema: De acordo com a programação

13/02 (terça-feira) Lojas e Quiosques: FECHADOS | Alimentação e Lazer: 11h às 21h | Cinema: De acordo com a programação

14/02 (quarta-Feira) Lojas e Quiosques: 12h às 22h | Alimentação e Lazer: 12h às 22h | Cinema: De acordo com a programação

Partage São Gonçalo

10/02 - Sábado: Lojas e Quiosques: 10h às 22h | Alimentação e Lazer: 10h às 22h | Cinema: conforme programação | Bares e restaurantes do Jardim: das 10h às 23h

11, 12 e 13/02 - Domingo, segunda e terça-feira: Lojas e Quiosques: fechados | Alimentação e Lazer: 11h às 21h (OPCIONAL) | Cinema: conforme programação | Bares e restaurantes do Jardim: das 11h às 21h (OPCIONAL)

14/02 - Quarta-feira: Lojas e Quiosques: 12h às 22h | Alimentação e Lazer: 12h às 22h | Cinema: conforme programação | Bares e restaurantes do Jardim: das 12h às 23h

Pátio Alcântara

10/2 (sábado) - Funciona normalmente

11/2 (domingo) – FECHADO

12/2 (segunda-feira) – FECHADO

13/2 (terça-feira) - FECHADO

14/2 (quarta-feira) – Lojas e Quiosques: 12h às 21h ALIMENTAÇÃO E LAZER: 12h às 21h

Plaza Shopping Niterói

Sábado (10/02): Lojas, Quiosques e Praça de Alimentação - 10h às 22h | Restaurantes e Cinema - de acordo com sua programação.

Domingo (11/02), Segunda (12/02) e Terça (13/02): Lojas e Quiosques - Fechados | Praça de Alimentação- 12h às 21h | Restaurantes e Cinema - de acordo com sua programação.

Quarta (14/02): Lojas, quiosques e Praça de Alimentação - 12h às 22h | Restaurantes e Cinema - de acordo com sua programação.

Barcas

Arariboia

Na segunda-feira (12), a linha Arariboia vai funcionar com a grade de sábados, com viagens a cada 30 minutos, das 5h30 às 23h30, no sentido Niterói-Rio, e das 6h às 23h30, no trajeto Rio-Niterói. Na Quarta-Feira de Cinzas (14), será praticada a grade de domingos e feriados, com viagens de hora em hora, conforme disponível em https://www.grupoccr.com.br/barcas/linhas-horarios-tarifas.

Paquetá

A linha Paquetá funcionará com a grade de fins de semana e feriados na segunda (12). Já na Quarta-Feira de Cinzas (14), será praticada a grade regular de dias úteis.

Charitas e Cocotá

Nos três dias (12, 13 e 14), não haverá operação nas linhas Charitas e Cocotá.

Na terça-feira (13), em virtude do feriado de carnaval, será praticada a grade de domingos e feriados em todas as linhas.

Metrô

O MetrôRio vai funcionar em esquema especial durante os cinco dias de carnaval para atender aos clientes que vão curtir os blocos de rua na cidade e assistir ou participar dos desfiles de escolas de samba na Sapucaí. O serviço metroviário funcionará 24 horas, sem interrupção, a partir das 5h de sexta-feira (09) até meia-noite de terça-feira (13).

Na terça-feira, no entanto, haverá extensão de horário de embarque nas estações Central do Brasil/Centro e Praça Onze até 1h. As demais estações do sistema metroviário funcionarão apenas para desembarque após meia-noite. O objetivo é atender aos clientes que vão participar ou assistir aos desfiles das Escolas de Samba Mirins. Quarta-feira (14): funcionamento normal, 5h à meia-noite.

A linha 2 vai operar entre Pavuna e General Osório/Ipanema, e as linhas 1 e 4 seguirão o trajeto Uruguai-Jardim Oceânico/Barra da Tijuca. A transferência entre as linhas 1 e 2 poderá ser feita no trecho entre as estações Central do Brasil/Centro e General Osório/Ipanema. No sábado de Desfile das Campeãs (17), o metrô volta a funcionar na madrugada até as 23h de domingo (18).

Em função do grande fluxo de pessoas previstas nos desfiles de blocos de rua, as estações Uruguaiana/Centro, Carioca/Centro e Cinelândia/Centro terão funcionamento especial e contarão com estruturas de contenção para direcionar o público. A concessionária recomenda o uso da estação Carioca/Centro, que abrirá para embarque apenas pelo Largo da Carioca, onde haverá uma bilheteria externa especial. Já o desembarque para os clientes que vão sentido Zona Sul será pelo acesso C (Convento); e para quem seguir sentido Zona Norte, no acesso A (Rio Branco).

A estação Cinelândia/Centro terá horário de funcionamento diferenciado, das 7h às 20h. O único ponto de embarque será o acesso E (Presidente Wilson), e só poderá embarcar quem possuir cartão pré- adquirido. Já o desembarque será pelo acesso D (Odeon), ao longo da operação. Os demais acessos da estação permanecerão fechados no carnaval. Na estação Uruguaiana/Centro, apenas o acesso D (Presidente Vargas) ficará aberto para embarque e desembarque durante todo o fim de semana.

Já a estação Saara/Presidente Vargas, por sua vez, não abrirá durante os quatro dias de folia e no final de semana pós-carnaval. Como alternativa de embarque, as estações mais próximas são as estações Central (acesso A) e Uruguaiana (acesso D).

A estação General Osório/Ipanema também contará com bilheteria externa especial no acesso A (Praça General Osório). Já a estação Nossa Senhora da Paz/Ipanema terá esquema especial, com embarque das 18h às 5h, somente com cartão pré-adquirido. Neste período, a compra do cartão MetrôRio pode ser feita na estação General Osório, no acesso A (Praça).

A estação Catete não abrirá nos quatro dias de carnaval (sábado, domingo, segunda e terça-feira) e no final de semana seguinte. Como alternativa de embarque, as estações mais próximas são: Glória (acesso B) e Largo do Machado (acesso A). As demais estações do sistema metroviário vão funcionar normalmente.

Já as linhas de ônibus do Metrô na Superfície (Antero de Quental - Gávea e Botafogo - Gávea) vão operar das 5h às 23h30, na sexta-feira, sábado e segunda-feira (09, 10 e 12). Já no domingo e na terça-feira (11 e 13), o funcionamento será das 7h às 22h30. Devido aos blocos que podem ocorrerão ao longo do trajeto do MNS, poderá haver interdições realizadas pela CET-Rio, alterando as vias que os ônibus percorrerão e farão seus embarque e desembarques.



Bancos

A Febraban (Federação Brasileira de Bancos) informa que não haverá atendimento nas agências bancárias durante o feriado de Carnaval, nos dias 12 (segunda-feira) e 13 de fevereiro (terça-feira), o que vale também para as compensações bancárias, incluindo a TED. O Pix, que funciona 24 horas todos os dias, incluindo feriados, poderá ser feito normalmente.

Já na Quarta-Feira de Cinzas (14), o início do expediente ao público começa às 12h, no horário local, com encerramento previsto no horário normal de fechamento das agências. Nas localidades em que as agências fecham normalmente antes das 15h, o início do expediente bancário será antecipado, de modo a garantir o mínimo de 3 horas de atendimento presencial ao público.

As contas de consumo (água, energia, telefone etc.) e carnês com vencimento nos dias do feriado poderão ser pagos, sem acréscimo, no dia útil seguinte (quarta-feira, 14).

Hospitais e UPAs

Os hospitais e as UPAs da Secretaria de Estado de Saúde (SES-RJ) vão funcionar normalmente durante o Carnaval.

O atendimento nos ambulatórios seguirá conforme os agendamentos já definidos para cada paciente.

O serviço SAMU 192 da capital, operado pela Secretaria de Estado de Saúde, também está preparado para atender às demandas da população.

O Hemorio, no Centro do Rio, estará aberto todos os dias da folia, das 7h às 18h, para receber aqueles que decidirem dedicar um tempinho do feriado a salvar vidas, doando sangue. Nessa época do ano, os estoques ficam abaixo do esperado e é muito importante que as pessoas se mobilizem para doar.

A RioFarmes, devido à logística no entorno do Sambódromo, terá seu funcionamento ao público interrompido entre a sexta-feira (09) e a próxima quarta-feira (14). Os pacientes atendidos pela unidade tiveram seus horários de atendimento definidos com antecedência para a retirada de seus medicamentos.