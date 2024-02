Rede Ceja abre matrícula para novos alunos que desejam concluir os ensinos fundamental e médio

Assim que a matrícula for efetivada, o aluno já pode começar os estudos com a indicação das disciplinas e o material necessário - Foto: Divulgação

Estudantes que desejam ingressar na Rede CEJA – Centro de Educação de Jovens e Adultos e concluir os ensinos fundamental e médio podem realizar a matrícula a partir do dia 5 de fevereiro. O processo ocorrerá em duas etapas: na primeira, o candidato realiza a pré-matrícula na página https://sca.cecierj.edu.br/scc/prealuno/preMatricula/ e, na etapa seguinte, o aluno confirma a efetivação da matrícula na unidade de interesse.

Assim que a matrícula for efetivada, o aluno já pode começar os estudos com a indicação das disciplinas e o material necessário. Os documentos obrigatórios são: carteira de identidade, CPF, comprovante de residência atualizado, histórico escolar ou declaração de escolaridade ou comprovação de aproveitamento do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) e certificado militar (sexo masculino).

Atualmente, o estado do Rio conta com 59 escolas da Rede CEJA, que integram a rede estadual de ensino administradas pela Fundação Cecierj, vinculada da Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação. “A educação de jovens e adultos promove igualdade de oportunidades e é motivo de muito orgulho desenvolver esse trabalho através da Rede Ceja. Ao concluírem a formação, adquirindo conhecimentos e habilidades, as pessoas têm mais possibilidades de inserção no mercado de trabalho”, destacou o presidente da Fundação Cecierj, João Carrilho.

Para se tornar aluno do ensino fundamental é necessário ter pelo menos 15 anos e mais de 18 anos para o ensino médio. Diferente das escolas tradicionais, onde existem aulas regulares, o aluno estuda de acordo com sua disponibilidade através de uma plataforma online, voltada para o ensino semipresencial. Ele conta ainda com o apoio de professores das diferentes disciplinas e o material didático é disponibilizado gratuitamente na escola ou no ambiente virtual de aprendizagem.

Como se matricular no CEJA:

1. Veja qual é a escola mais perto em https://www.cecierj.edu.br/rede-ceja/escolas/;

2. Faça a pré-matrícula em https://sca.cecierj.edu.br/scc/prealuno/preMatricula/;

3. Após a pré-matrícula, leve os documentos necessários para confirmar sua matricula na escola e ser orientado pelos professores;

4. Em caso de dúvidas, entre em contato, por telefone ou e-mail, diretamente com a escola pretendida.