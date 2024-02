Governo do Estado investe mais de R$ 21,5 milhões em obras de infraestrutura de Comendador Levy Gasparian

O município de Comendador Levy Gasparian recebe mais de R$21,5 milhões de investimento em obras de infraestrutura, realizadas pelo Governo do Estado, que melhoram a mobilidade urbana e ajudam a minimizar o impacto das chuvas na região. As obras, executadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Obras Públicas (SEIOP), abrangem a construção de galerias pluviais na Estrada União Indústria, além da pavimentação e drenagem em 10 bairros, beneficiando mais de 8,5 mil moradores em todo o município.

O município está posicionado na divisa entre Rio de Janeiro e Minas Gerais | Foto: Divulgação/ Michel Filho/SEIOP

A SEIOP concluiu, em janeiro deste ano, a macrodrenagem com construção de galerias de águas pluviais e de esgoto na Estrada União e Indústria. O investimento de R$9,6 milhões minimizou os transtornos com alagamentos durante os períodos de chuva. O secretário de Infraestrutura e Obras Públicas, Uruan Andrade, destaca que as ações ajudam a impulsionar a economia local, fortalecendo o comércio e turismo na cidade.

Leia também:



Julgamento de Daniel Alves começa nesta segunda (5) na Espanha



Praia em Saquarema tem filhotes de tartarugas recém-nascidos rumando para o mar

"Os investimentos do Governo do Estado na infraestrutura representam um olhar voltado para o futuro, valorizando e reconhecendo sua importância ao impulsionar o crescimento econômico e atraindo visitantes para toda Região Centro Sul", ressalta Uruan.

Em mais uma frente de obras na cidade, o Governo do Estado investe R$11,9 milhões na pavimentação e drenagem de 41 ruas. O trabalho está em pleno curso, com aproximadamente 70% da execução já concluída. Já são 36 ruas que receberam novo asfalto e os próximos serviços a serem realizados são as obras de drenagem das últimas cinco ruas que contemplam o projeto. Do total de 7,9 mil metros de extensão, 6 mil metros já receberam o sistema de drenagem e o pavimento. A previsão para a finalização dos serviços é para junho deste ano.

Catarina Seixas, proprietária de uma banca de jornal, na Praça Joaquim José Ferreira, está confiante de que as melhorias na infraestrutura vão aumentar o fluxo de pessoas e, consequentemente, as suas vendas.

"Estou animada com as obras de pavimentação. Acredito que isso vai atrair mais clientes. As ruas mais bonitas e acessíveis vão ajudar muito o meu negócio. Estou ansiosa para ver o impacto positivo nas vendas", conta Catarina.





Governo do Estado

Autor: Governo do Estado | Descrição:

Para o motorista Fábio Sutter, que circula diariamente no local, as ações no município são essenciais para seu trabalho.

"Essas melhorias nas ruas facilitam o meu trabalho e tornam as viagens mais seguras e confortáveis. Estou agradecido por essas iniciativas, pois não só beneficiam os moradores, mas também impactam positivamente o dia a dia de quem depende dessa infraestrutura para ter eficiência no trabalho".

Comendador Levy Gaparian: riquezas históricas e ecoturismo

om as obras da SEIOP, a cidade ganha ainda mais destaque na rota turística, atraindo visitantes para explorar passeios ecológicos e riquezas históricas | Foto: Divulgação/ Michel Filho/SEIOP

O município está posicionado na divisa entre Rio de Janeiro e Minas Gerais, integrado ao Caminho Novo, que desempenhou um papel crucial na época do Brasil Colônia. Com as obras da SEIOP, a cidade ganha ainda mais destaque na rota turística, atraindo visitantes para explorar passeios ecológicos e riquezas históricas. A coordenadora de Turismo, Rosimeire Aparecida de Souza, destaca o novo asfalto como aspecto facilitador, tornando mais acessível a chegada de visitantes.

"Essas obras vão fortalecer muito o município com mais pessoas circulando na área. Toda essa região conta a história da cidade, da independência, além de ter muitas opções de passeios na natureza", conta Rosimeire.

A valorização histórica e o impulso ao ecoturismo promovidos pelas obras da SEIOP não apenas enriquecem a oferta de lazer e cultura, mas também impulsionam a economia local. Com a visitação crescente de turistas atraídos pela junção entre passado e natureza, o comércio e os serviços locais notam a movimentação.