Detran inicia nova etapa do mutirão para tirar identidade de vítimas das chuvas

O Detran.RJ vai dar prosseguimento nesta semana ao mutirão para expedição de identidade para as vítimas das chuvas na Região Metropolitana. As ações fazem parte do programa de ação social do Governo do Estado, RJ Para Todos. Nesta segunda-feira (22/01) foram atendidos cidadãos de São Gonçalo, durante uma ação social promovida pela Defensoria Pública.

Amanhã, o mutirão será realizado na Rua Ender,131, em Coelho Neto e no Colégio Estadual Antônio Figueira de Almeida, na Estrada Mirandela, 301, em Nilópolis. Na quinta-feira (25/01) o atendimento para tirar a identidade será em São João de Meriti . Na sexta-feira as equipes do Detran estarão atendendo na Pavuna, no Conjunto Hawai, na Av. Chrisóstomo Pimentel de Oliveira, 1933 e na Igreja Universal, situada à Rua Guaiúba, 530. O atendimento nos mutirões é gratuito.

Somente na semana passada, 398 identidades foram emitidas para pessoas que foram vítimas das enchentes. As ações do “RJ Para Todos”, as quais o Detran participou, foram em Nova Iguaçu, Pavuna, São João de Meriti, Belford Roxo e Duque de Caxias.