Bairros inteiros recebem obras de drenagem em São Gonçalo

A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Desenvolvimento Urbano, já realizou obras de drenagem e macrodrenagem em cerca de 130 vias de 10 bairros desde o início da atual gestão. Ao longo dos últimos meses, bairros como Boaçu, Vista Alegre, Sacramento, Pacheco, Ipiíba, Santa Luzia, Marambaia, Colubandê, Guaxindiba e Monjolos receberam obras de infraestrutura que estão mudando a vida de gonçalenses e dando fim a problemas crônicos de alagamentos. O resultado é visível: Colubandê e Vista Alegre, por exemplo, não registraram problemas de enchentes na última semana.

“Posso afirmar que passamos pelo teste de alagamento da Rua Presidente Truman, aqui em Vista Alegre. Mesmo com essa chuvarada dos últimos dias, não vimos alagamentos. Já perdi muita mercadoria, tive até que construir um muro pequeno na entrada da loja para tentar diminuir meu prejuízo. Trabalho há anos nessa rua e já presenciei muita obra que não dava resultado, mas agora comprovei que deu certo mesmo”, disse Marcio Prado, comerciante e morador de Vista Alegre.

Atualmente, vias dos bairros Marambaia e Guaxindiba estão recebendo o serviço de pavimentação após a drenagem. A intervenção faz parte de um pacote de obras, que já contemplou ruas dos bairros Monjolos e Santa Luzia, cujo investimento gira em torno de R$ 43 milhões. Em breve, equipes vão começar a atuar no trabalho de urbanização para que as ruas sejam entregues totalmente revitalizadas para a população.

As ruas do Colubandê, que foi um dos primeiros bairros a receber as obras de macrodrenagem e drenagem no município, não registraram alagamentos nas últimas chuvas. As intervenções foram realizadas para dar fim aos alagamentos que há anos atingiam a região durante períodos de chuva. Além dos 3,2 quilômetros da Avenida José Mendonça de Campos, que é a principal do bairro, mais de 10 ruas adjacentes foram contempladas com as obras de infraestrutura. Um investimento que ultrapassou os R$ 17 milhões.

“Estamos realizando obras de drenagem em bairros que por muitos anos foram esquecidos pelo poder público. No Colubandê, por exemplo, a macrodrenagem beneficiou centenas de moradores e comerciantes do local. Antes, logo nos primeiros minutos de chuva, a principal via do bairro já ficava completamente alagada, e hoje podemos ver que a rua não fica mais alagada. Trabalhamos para dar dignidade ao gonçalense, para que não seja preciso mais pisar em lama ao sair de casa. Queremos que a população tenha orgulho de dizer que mora em São Gonçalo”, declarou o prefeito Capitão Nelson.

O bairro Jardim Bom Retiro, através de uma parceria com o Governo do Estado, também está recebendo obras de drenagem e pavimentação. Os investimentos de R$ 260 milhões vão levar drenagem e pavimentação para mais de 60 ruas, beneficiando mais de 20 mil moradores.

As obras de drenagem e macrodrenagem fazem parte do eixo “Cidade Bem Cuidada e Organizada”, meta 10, do Plano Estratégico Novos Rumo – desenvolvido pela Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais –, cujo objetivo é realizar obras de urbanização e melhorias das vias públicas em áreas precárias.