Últimos dias de inscrições para o projeto de capacitação Lidera Mulher, em São Gonçalo

As inscrições para a 9ª turma de capacitação do projeto Lidera Mulher terminam na próxima quarta-feira (17). O projeto, desenvolvido pela Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres da Prefeitura de São Gonçalo em parceria com o Sebrae, foi criado com o objetivo de promover a autonomia e o fortalecimento do empreendedorismo da classe feminina na cidade.

O projeto oferece aulas teóricas gratuitas sobre formalização, administração, planejamento de negócios, técnicas de vendas e uso das mídias sociais.

As inscrições podem ser realizadas através do e-mail inscricaolideramulher@gmail.com ou nos espaços físicos do Lidera Mulher (3º piso do Partage Shopping) e na Feira da Mulher Empreendedora (Praça Dr. Luiz Palmier). As vagas são limitadas.

A primeira turma do ano do Lidera Mulher começa no dia 18 de janeiro. As aulas vão acontecer às quintas-feiras, das 13h às 17h, no Espaço Mais Conhecimento do Shopping Partage.

Com a finalização do curso, as mulheres ganham certificados e permanecem inseridas no projeto expondo seus produtos no Espaço Lidera Mulher e na Feira da Mulher Empreendedora, dando, assim, visibilidade aos seus trabalhos.