Segunda edição do Sesc Verão começa neste sábado na Orla do Parque Nanci

A Prefeitura de Maricá, em parceria com o Sesc, promove neste sábado (13/01) o primeiro dia da série de atividades, oficinas e serviços gratuitos na Orla do Parque Nanci. A ação faz parte do projeto Sesc Verão e acontecerá nos próximos dois fins de semana, no sábado (13) e domingo (14), e nos dias 20 e 21 em janeiro.

A ação é realizada pelo Sesc Rio e conta com o apoio das secretarias municipais de Esporte e Lazer e de Promoção e Projetos Especiais. As atividades acontecem pela segunda vez em Maricá, são gratuitas e abertas ao público de todas as idades.

Com a mensagem “O verão é para todos!”, o evento inclui shows, intervenções culturais e torneios de diferentes modalidades esportivas, exposição de insetos, eco exposição, ponto de leitura, orientações de saúde, espetáculo, atividades de lazer e muito mais. O projeto conta com o apoio de parceiros locais, como os sindicatos do comércio, e tem por objetivo promover o desenvolvimento regional e humano e a transformação social.

Confira a programação

Sábado (13/01):

15h – Partida exibição Futebol Projeto Maricá Esporte Competições

17h – Clínica de Futebol com as Estrelas (ex-jogadores)

18h – Jogo das Estrelas (ex-jogadores)

18h – Aulão de pilates

15h às 19h – Recreação esportiva, jogos, brinquedos, brincadeiras, jogos de salão e espaço futebol.

Domingo (14/01):

16h – Clínica com Vôlei Sesc Flamengo

17h30 – Treinão Funcional

17h30 – Partida exibição Vôlei Feminino Projeto Maricá Cidade Olímpica

17h30 –Partida exibição Vôlei de Praia M/F Projeto Maricá Cidade Olímpica

18h – Aulão de Pilates

15h às 19h – Recreação esportiva, jogos, brinquedos, brincadeiras, jogos de salão e espaço futebol.

Sábado (20/01):

16h – Clínica de Futmesa com Léo Lindoso

16h – Futevôlei

16h – Partida exibição Futebol Esporte Clube Maricá X P.M.G.

17h30 – Apresentações de Ginástica Rítmica, karatê e dança de rua

18h – Aulão de Pilates

15h às 19h – Recreação esportiva, jogos, brinquedos, brincadeiras, jogos de salão e espaço futebol.

Domingo (21/01):

15h – Clínica de vôlei de praia com Vôlei Sesc Botafogo

16h – Clínica de Beach Tennis com Guilherme Prata

17h30 – Partida demonstração Basquete 3×3 Projeto Maricá Cidade Olímpica

17h30 – Treinão Funcional + Hitbox

18h – Aulão de Pilates

15h às 19h – Recreação esportiva, jogos, brinquedos, brincadeiras, jogos de salão e espaço futebol.