Obras: Prefeitura de Niterói planeja entregas em 2024

Conclusão e início de obras nas áreas de infraestrutura, cultura, meio ambiente, esporte e lazer. Essas são algumas das metas da Empresa Municipal de Moradia, Urbanização e Saneamento (Emusa) para Niterói em 2024. Já no início do ano, quem transita pela Região Oceânica vai se beneficiar das melhorias no trânsito, com a entrega das obras da nova Rotatória de Camboinhas, cujas principais intervenções foram concluídas no fim de 2023, com a conclusão das pontes de entrada e saída do bairro, além da praça central, do parcão e da ciclovia que fará a ligação com o Parque Orla Piratininga. Nos primeiros meses de 2024, serão entregues o ponto de ônibus e intervenções nas imediações da Avenida Almirante Tamandaré. O investimento total é de R$ 15 milhões.

Outras obras no Centro da cidade também serão entregues pela Emusa em 2024. É o caso da revitalização da Avenida Visconde do Rio Branco, que terá novos equipamentos e calçamento, desde a Ponta D’Areia até a Concha Acústica. Boa parte do trabalho já foi concluída. Entre as novidades, haverá novos pontos de ônibus, cujo projeto é semelhante aos que compõem a TransOceânica. O valor total é de R$ 64,4 milhões.

“O ano de 2024 também marcará a entrega da tão esperada macrodrenagem de Charitas, cuja obra vai resolver, em definitivo, os históricos problemas de alagamento que ocorriam no bairro, principalmente, em épocas de grandes chuvas. Com a recente conclusão das instalações da rede subterrânea na Avenida Prefeito Silvio Picanço, os trabalhos agora se concentram na Rua Leonel Magalhães, última etapa do empreendimento, com investimentos de R$ 6,6 milhões”, detalha o presidente da Emusa, Antonio Carlos Lourosa.



Também com a primeira parte das obras entregue em 2023, o Parque Esportivo da Concha Acústica segue recebendo investimentos. O trabalho prossegue com a construção de um ginásio para 2 mil pessoas e a reforma do antigo palco, que receberá um trabalho de retrofit, garantindo a volta dos shows e outros eventos que marcaram época no local. O investimento total é de R$ 97,6 milhões.

Ao menos três novas escolas terão as obras concluídas pela Emusa em 2024. Duas Unidades Municipais de Educação Infantil (Umeis) serão entregues, respectivamente, nos bairros de Jurujuba e Ponta D’Areia. Já o Engenho do Mato ganhará uma Escola Municipal. Ao todo, os investimentos somam R$ 17,1 milhões.

A tradição de investir em Cultura será mantida em Niterói em 2024. Está previsto o início das obras de reforma do antigo Cinema Icaraí, com a restauração completa da fachada e do saguão do prédio histórico, que abrigará ensaios e apresentações da Orquestra Sinfônica Nacional da UFF e contará com salas de cinema, cafeteria e bomboniere. O valor estimado do investimento é de cerca de R$ 55 milhões.

Ainda no setor cultural, o Fonseca vai receber, em 2024, uma escola de música municipal, em construção no Bairro Chic. O local servirá ao Programa Aprendiz e terá auditório, salas de aula e de guarda de instrumentos, além de copa, área de convivência e setor administrativo. O investimento é de R$ 3,2 milhões.

Outra obra de excelência que terá uma de suas fases concluída em 2024 é a restauração da Casa Norival de Freitas, que terá sua área externa totalmente reconstituída até o fim do ano que vem. O lugar, de imenso valor histórico e arquitetônico, será a sede do Programa Aprendiz e também receberá exposições abertas à visitação pública. O valor do investimento é de R$ 29,1 milhões.

A urbanização também será um ponto forte dos trabalhos da Emusa em 2024. Entre as entregas previstas está a finalização das obras de drenagem e pavimentação de 117 ruas no Engenho do Mato, que já estão em andamento. O empreendimento é considerado a maior intervenção urbanística da Região Oceânica.

Já em Pendotiba, a Rua Portugal recebe obras de pavimentação, drenagem e contenção de encostas. A via, com 3,5km de extensão, liga os bairros de Maria Paula e Santa Bárbara. Os trabalhos têm previsão de entrega para maio de 2024.

Outra intervenção de grande importância para Niterói é a dragagem do Canal de São Lourenço. Com ordem de início publicada em 2023, a maior parte dos trabalhos vai acontecer ao longo de 2024, com previsão de conclusão para o início de 2025. O investimento, no valor de R$ 137,5 milhões, vai ampliar o acesso da infraestrutura aquaviária ao Complexo Industrial e Portuário de Niterói, alavancando a economia com a geração de empregos e incentivo à produção e escoamento de bens de consumo.

Na área da Saúde, a reforma da Maternidade Alzira Reis será uma entrega importante em 2024. As obras estão em andamento e irão modernizar a unidade, que terá aumentada sua capacidade de atendimento e oferecerá novos serviços, com instalações modernas e sustentáveis, proporcionando mais economia para o Município e qualidade para a população.