Na despedida de 2023, Prefeitura anuncia mais de 1,1 mil novas vagas de emprego no Rio

A Prefeitura do Rio se despede de 2023 anunciando 1.120 novas oportunidades de emprego na cidade. Nesta segunda-feira (25/12), a Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SMTE) divulga as vagas da última semana do ano em suas empresas parceiras. Entre os destaques, 180 oportunidades para diversos profissionais que atuam em bares e restaurantes na Grande Barra, com exigência apenas do Fundamental Incompleto. Além delas, há outras oportunidades para o ramo em bairros como Copacabana, Centro e Cachambi.

Os postos de trabalho da semana são destinados a candidatos com ou sem experiência anterior, incluindo vagas de caráter temporário e estagiários. No total, são 505 postos para trabalhadores em geral e 615 para pessoas com deficiência. As contratações são para os mais diversos setores, como fiscal de loja, atendente de farmácia, inspetor escolar (para PCDs), terapeuta ocupacional, operador de empilhadeira e muitas outras oportunidades.

"Com a cidade repleta de turistas para as festas de fim de ano e o verão, os bares e restaurantes estão em busca de mais profissionais. O Sindicato de Bares e Restaurantes do Rio de Janeiro (SindRio) tem enfatizado que 2023 é um ano de recordes para o Rio. Na esteira desses resultados que demonstram o aquecimento da nossa economia, os empregos crescem a cada dia", comemorou o secretário municipal de Trabalho e Renda, Everton Gomes.



Esta semana, a SMTE também oferece vagas em processos seletivos para estágios em Gastronomia, Administração, Arquitetura e Urbanismo, Pedagogia, Eletrotécnica, Engenharia Mecânica, Administração, Direito, Marketing, Publicidade e Propaganda, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica e Informática para universitários de distintos períodos. Os candidatos podem se inscrever de forma online. Importante destacar que não é mais necessário o uso de código para o preenchimento do formulário.

Pessoas sem acesso à internet podem ir em um dos sete postos da Central do Trabalhador, nos seguintes endereços: Centro (Av. Presidente Vargas, 1.997, no CIAD); Campo Grande (Rua Coxilha, s/nº); Engenho Novo (Rua Vinte Quatro de Maio, 931); Ilha do Governador (Estrada do Dendê, 2.080); Jacarepaguá (Av. Geremário Dantas, 1.400, salas 172 e 173); Santa Cruz (Rua Lopes de Moura, 58) e Tijuca (Rua Camaragibe, 25). Eles funcionam das 8h às 16h.

Os candidatos devem levar RG, CPF, PIS e currículo para fazer a inscrição. Pessoas com deficiência têm a opção de enviar o currículo para o e-mail vagaspcd.smte@gmail.com ou comparecer ao CIAD, referência na busca e na oferta de oportunidades de emprego para pessoas com deficiência no município.

A Secretaria, responsável pelo banco de empregos da Prefeitura do Rio, conta com mais 400 mil currículos com grande diversidade de perfis profissionais. Empresas interessadas nesses perfis devem se cadastrar neste link. Os serviços são gratuitos.

Veja, abaixo, a lista completa de vagas abertas na semana por região da cidade

SUBPREFEITURA DA ZONA NORTE (Bonsucesso, Olaria, Ramos, Brás de Pina, Penha, Penha Circular, Del Castilho, Engenho da Rainha, Inhaúma, Higienópolis, Maria da Graça, Tomaz Coelho, Abolição, Água Santa, Cachambi, Consolação, Encantado, Engenho de Dentro, Engenho Novo, Jacaré, Lins de Vasconcelos, Méier, Piedade, Pilares, Riachuelo, Rocha, Sampaio Correia, São Francisco Xavier, Todos os Santos, Colégio, Irajá, Vicente de Carvalho, Vila da Penha, Vila Kosmos, Vista Alegre, Bento Ribeiro, Campinho, Cascadura, Cavalcante, Engenheiro Leal, Honório Gurgel, Madureira, Marechal Hermes, Oswaldo Cruz, Quintino Bocauiuva, Rocha Miranda, Turiaçú, Vaz Lobo, Anchieta, Guadalupe, Mariópolis, Parque Anchieta, Ricardo de Albuquerque, Acari, Barros Filho, Coelho Neto, Costa Barros, Parque Colúmbia, Pavuna, Jacarezinho, Vieira Fazenda, Complexo de Manguinhos, Complexo do Alemão, Baixa do Sapateiro, Conjunto Pinheiros, Marcílio Dias, Maré, Nova Holanda, Parque União, Praia de Ramos, Roquete Pinto, Rubens Vaz, Timbaú, Vila do João, Vila Esperança, Vila Pinheiro, Cordovil, Jardim América, Parada de Lucas, Vigário Geral)

Assistente Financeiro – Médio Completo

Atendente de Lanchonete – Médio Completo

Auxiliar de Cozinha – Médio Incompleto

Churrasqueiro – Fundamental Incompleto

Cozinheiro – Médio Incompleto

Eletricista – Médio Completo

Estágio Administrativo – Superior Incompleto (2° ao 7° Período)

Estágio Direito – Superior Incompleto (3° ao 9° Período)

Estágio Marketing/Publicidade – Superior Incompleto (1º ao 7° Período)

PCD

Assistente Administrativo – Médio Completo

Atendente de Lanchonete – Fundamental Incompleto

Atendente Farmácia – Médio Completo

Auxiliar de logistica – Médio Completo

Auxiliar de Rouparia – Fundamental Incompleto

Caixa – Médio Completo

Estoquista – Médio Incompleto

Fiscal de Loja – Médio Completo

Frentista – Médio Completo

Operador de vendas (lojas) – Médio Completo

Separador de Material Reciclável – Fundamental Incompleto

Servente de Limpeza – Fundamental Incompleto

SUBPREFEITURA DA ZONA OESTE (Bangu, Gericinó, Padre Miguel, Santíssimo, Senador Câmara, Campo Grande, Cosmos, Inhoaíba, Senador Augusto Vasconcelos, Paciência, Santa Cruz, Barra de Guaratiba, Guaratiba, Ilha de Guaratiba, Pedra de Guaratiba, Sepetiba, Campo dos Afonsos, Deodoro, Magalhães Bastos, Realengo, Mallet, Sulacap, Vila Militar)

Açougueiro – Fundamental Incompleto

Eletricista – Médio Completo

Estágio Direito – Superior Incompleto (3° ao 9° Período)

Oficial De Manutenção Predial – Fundamental Completo

PCD

Ajudante de obras – Fundamental Incompleto

Assistente Administrativo – Médio Completo

Atendente de Lanchonete – Fundamental Incompleto

Atendente Farmácia – Médio Completo

Caixa – Médio Completo

Frentista – Médio Completo

Operador de vendas (lojas) – Médio Completo

Recepcionista – Médio Completo

Servente de Limpeza – Fundamental Incompleto

Servente de obras – Analfabeto

SUBPREFEITURA DA BARRA (Barra, Recreio, Joá e Jardim Oceânico)

Ajudante de Cozinha – Fundamental Completo

Assistente de Logística – Médio Completo

Auxiliar de Cozinha – Fundamental Completo

Auxiliar de Limpeza – Fundamental Completo

Auxiliar de Limpeza – Fundamental Incompleto

Babá – Fundamental Completo

Barman – Fundamental Incompleto

Caixa – Médio Completo

Caseiro – Fundamental Completo

Chapeiro – Fundamental Completo

Chefe de Cozinha – Fundamental Completo

Cozinheira – Fundamental Completo

Cozinheiro – Fundamental Completo

Cozinheiro Geral – Fundamental Completo

Cumim – Fundamental Completo

Doméstica – Fundamental Completo

Estágio (Operador de Vendas) – Superior Incompleto

Estágio Administrativo – Superior Incompleto (2° ao 7° Período)

Estágio de Arquitetura – Superior Incompleto

Estágio Direito – Superior Incompleto (3° ao 9° Período)

Estágio Administração – Superior Incompleto

Estágio em Gastronomia – Superior Incompleto

Estágio Engenharia Civil e Elétrica – Superior Incompleto (4° ao 8° Período)

Estágio Informática – Superior Incompleto (1° ao 4° Período)

Estágio Marketing/Gestão de Marketing/Tecnologia em Marketing – Superior Completo (1º ao 3° período)

Estágio Operador de Loja – Ensino Médio Incompleto

Garçom – Fundamental Completo

Garçom – Fundamental Incompleto

Governanta – Fundamental Completo

Jovem Aprendiz Auxiliar Administrativo – Médio Completo

Mecânico de Motor a Diesel – Fundamental Incompleto

Motorista de Caminhão – Fundamental Incompleto

Motorista Residencial- Fundamental Completo

Recepcionista Atendente – Médio Completo

Sushiman – Médio Completo

Vendedora – Médio Completo

PCD

Analista de Operações de Cobrança – Superior Completo

Assistente Administrativo Crédito – Superior Completo

Assistente de Contabilidade – Superior Completo

Atendente de Delivery (Atendente de lanchonete) – Fundamental Completo

Auxiliar administrativo (marketing) – Médio Completo

Auxiliar de Estoque – Fundamental Completo

Auxiliar de Limpeza – Fundamental Completo

Auxiliar de Rouparia – Fundamental Incompleto

Empacotador – Fundamental Incompleto

Estoquista – Médio Completo

Estoquista – Médio Incompleto

Motofretista – Fundamental Incomplet

Operador de Caixa – Médio Completo

Repositor – Fundamental Incompleto

Servente de Limpeza – Fundamental Incompleto

SUBPREFEITURA DA ZONA SUL (Catete, Cosme Velho, Laranjeiras, Flamengo, Botafogo, Urca, Humaitá, Leme, Copacabana, Ipanema, Leblon, Lagoa, Jardim Botânico, Gávea, São Conrado, Vidigal e Rocinha, Parque do Flamengo)

Ajudante de Cozinha – Fundamental Incompleto

Atendente de Delivery – Médio Completo

Auxiliar de Cozinha – Fundamental Completo

Auxiliar de Limpeza – Fundamental Completo

Auxiliar de Limpeza – Fundamental Incompleto

Babá – Fundamental Completo

Barman – Fundamental Incompleto

Caseiro – Fundamental Completo

Chapeiro – Fundamental Completo

Chefe de Cozinha – Fundamental Incompleto

Copeira – Fundamental Completo

Cozinheira – Fundamental Completo

Cozinheiro – Fundamental Incompleto

Cumim – Fundamental incompleto

Doméstica – Fundamental Completo

Eletricista – Médio Completo

Estágio (Operador de Vendas) – Superior Incompleto

Estágio de Eletrotécnica e Engenharia Mecânica – Superior Incompleto

Estágio Direito – Superior Incompleto (3° ao 9° Período)

Estágio em Gastronomia – Superior Incompleto

Estágio Marketing – Superior Incompleto (2° ao 4° Período)

Estágio Marketing/Publicidade – Superior Incompleto (1º ao 7° Período)

Garçom – Fundamental Completo

Garçom – Fundamental Incompleto

Garçom – Médio Completo

Governanta – Fundamental Completo

Instalador Hidráulico – Fundamental Completo

Jovem Aprendiz Auxiliar Administrativo – Médio Completo ou Cursando

Motorista Residencial – Fundamental Completo

Recepcionista Atendente – Médio Completo

Técnico em Atendimento e Vendas – Médio Completo

Terapeuta Ocupacional – Superior Completo

Vendedora – Médio Completo

PCD

ASG – Fundamental Completo

Assistente Administrativo – Médio Completo

Assistente de Compras – Superior Incompleto

Atendente de Lanchonete – Fundamental Incompleto

Auxiliar de mesa em restaurantes, hotéis e outros – Fundamental Completo

Estoquista – Médio Incompleto

Operador de vendas (lojas) – Médio Completo

Servente de Limpeza – Fundamental Incompleto

SUBPREFEITURA DA TIJUCA (Alto da Boa Vista, Tijuca, Andaraí, Vila Isabel, Grajaú, Maracanã)

Auxiliar de Limpeza – Fundamental Completo

Balconista – Fundamental Incompleto

Estágio Administração – Superior Incompleto (3° ao 6° Período)

Estágio Direito – Superior Incompleto (3° ao 9° Período)

PCD

Atendente de Lanchonete – Fundamental Incompleto

Auxiliar de mesa em restaurantes, hotéis e outros – Fundamental Completo

Auxiliar de Rouparia – Fundamental Incompleto

Empacotador – Fundamental Incompleto

Repositor – Fundamental Incompleto

Servente de Limpeza – Fundamental Incompleto

SUBPREFEITURA DO CENTRO (Bairro de Fátima, Benfica, Caju, Catumbi, Centro, Cidade Nova, Estácio, Gamboa, Glória, Lapa, Saúde, Santa Teresa, Santo Cristo, São Cristóvão, Rio Comprido e Vasco da Gama)

Ajudante de Carga e Descarga – Fundamental Completo

Estágio Direito – Superior Incompleto (3° ao 9° Período)

Estágio Engenharia Civil e Elétrica – Superior Incompleto (4° ao 8° Período)

Jovem Aprendiz Auxiliar Administrativo – Médio Completo ou Cursando

Motorista de Furgão ou Similar – Médio Incompleto

Motorista Residencial – Fundamental Completo

Operador de Empilhadeira – Médio Completo

Saladeiro – Fundamental Incompleto

PCD

Analista de suporte de sistema – Superior Completo

Atendente de Loja – Médio Completo

Atendente de Telemarketing – Médio Completo

Auxiliar de Rouparia – Fundamental Incompleto

Carpinteiro – Fundamental Incompleto

Impermeabilizador – Fundamental Incompleto

Ladrilheiro – Fundamental Incompleto

Pedreiro – Fundamental Incompleto

Servente de Limpeza – Fundamental Incompleto

Técnico em Segurança do Trabalho – Médio Completo

SUBPREFEITURA DE JACAREPAGUÁ (Vargem Grande, Vargem Pequena, Jacarepaguá, Taquara, Praça Seca, Anil, Curicica, Freguesia, Pechincha, Tanque, Cidade de Deus, Gardênia, Itanhangá e Vila Valqueire)

Açougueiro – Fundamental Incompleto

Ajudante de Carga e Descarga – Fundamental Completo

Auxiliar de Cozinha – Fundamental Completo

Babá – Fundamental Completo

Doméstica – Fundamental Completo

Estágio Administração – Superior Incompleto (3° ao 6° Período)

Estágio Administração – Superior Incompleto (2°AO 6° Período)

Estágio Direito – Superior Incompleto (3° ao 9° Período)

Operador de Empilhadeira – Médio Completo

PCD

ASG – Fundamental Completo

Auxiliar Administrativo – Médio Completo

Auxiliar de Eletricista Predial – Médio Completo

Auxiliar de Escrituração Fical – Superior Completo (Ciências Contábeis ou áreas afins)

Auxiliar de Rouparia – Fundamental Incompleto

Carpinteiro – Fundamental Incompleto

Comprador – Superior Completo (Engenharia Elétrica ou afins)

Empacotador – Fundamental Incompleto

Fiscal de Fretamento – Médio Completo

Impermeabilizador – Fundamental Incompleto

Inspetor Escolar – Médio Complet

Ladrilheiro – Fundamental Incompleto

Pedreiro – Fundamental Incompleto

Repositor – Fundamental Incompleto

Servente de Limpeza – Fundamental Incompleto

Servente de Obras – Fundamental Incompleto

SUBPREFEITURA DAS ILHAS (Paquetá, Ribeira, Zumbi, Pitangueiras, Praia da Bandeira, Cacuia, Jardim Guanabara, Jardim Carioca, Portuguesa, Moneró, Cocotá, Tauá, Bancários, Freguesia, Galeão e Cidade Universitária)

Assistente de Vendas – Médio Completo

Babá – Fundamental Completo

Churrasqueiro – Fundamental Incompleto

Cozinheiro Geral – Médio Completo

Doméstica – Fundamental Completo

Estágio Direito – Superior Incompleto (3° ao 9° Período)

Recepcionista atendente – Médio Completo

PCD

Servente de Limpeza – Fundamental Incompleto

REGIÃO METROPOLITANA (São João de Meriti, Nova Iguaçu, Caxias, Niterói)

Auxiliar de Limpeza – Fundamental Completo

Encarregado de Limpeza – Fundamental Completo

Estágio de Pedagogia – Superior Incompleto

Estágio Marketing/Publicidade – Superior Incompleto (1º ao 7° Período)

Jovem Aprendiz Auxiliar Administrativo – Médio Completo ou Cursando

PCD

Ajudante de Almoxarifado – Fundamental Completo

ASG – Fundamental Completo

Assistente Administrativo – Médio Completo

Atendente Farmácia – Médio Completo

Auxiliar Administrativo – Médio Completo

Auxiliar de Lavanderia – Fundamental Incompleto

Auxiliar de mesa em restaurantes, hotéis e outros – Fundamental Completo

Caixa – Médio Completo

Carpinteiro – Fundamental Incompleto

Empacotador – Fundamental Incompleto

Frentista – Médio Completo

Impermeabilizador – Fundamental Incompleto

Ladrilheiro – Fundamental Incompleto

Operador de vendas (lojas) – Médio Completo

Pedreiro – Fundamental Incompleto

Repositor – Fundamental Incompleto

Servente de Limpeza – Fundamental Incompleto

Servente de Obras – Fundamental Incompleto

Servente de obras – Analfabeto