Preço do diesel sofre redução nesta sexta (08)

O preço do diesel pode sofrer mais uma redução a partir dos próximos dias para os consumidores. Ao menos para as distribuidoras, já está confirmada a redução de R$ 0,27 por litro no valor a partir desta sexta-feira (08), conforme confirmado pela Petrobras nesta quinta (07).

O reajuste é válido para o diesel A e leva a R$ 3,78 o preço médio do litro de combustível para distribuidoras. Ainda não se sabe exatamente como a redução afeta o bolso do consumidor, visto que os postos de combustíveis e revendedoras têm uma parcela de lucro sobre o valor cobrado. Apesar disso, a parcela da Petrobras sobre o valor final deve diminuir, em média, para R$ 3,33.

"O ajuste é resultado da análise dos fundamentos dos mercados externo e interno frente à estratégia comercial da Petrobras, implementada em maio de 2023 em substituição à política de preços anterior, e que passou a incorporar parâmetros que refletem as melhores condições de refino e logística da Petrobras na sua precificação”, informou a estatal, em nota, sobre o reajuste.

No acumulado anual, o preço de venda do combustível às distribuidoras chega a uma redução média de 15,8% - o equivalente a cerca de 71 centavos. A Petrobras não anunciou nenhuma mudança no valor de outros combustíveis, como a gasolina, que teve seu último reajuste em outubro.