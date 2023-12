Gonçalenses relatam dificuldade para agendamento no site do Detran

Cidadãos gonçalenses relatam que enfrentam, há meses, dificuldades para a realização do agendamento de serviços no site do Detran-RJ. Os usuários afirmam que só têm conseguido encontrar vagas para municípios distantes de São Gonçalo.

Segundo o economista Rodrigo Travassos, ele está há mais de quatro semanas tentando agendar um horário para emitir a 2ª via da sua carteira de identidade, porém sem sucesso.

Leia também:

Usuários tem 'dor de cabeça' com agendamento no site do Detran-RJ

Condutores com CNH nas categorias C, D e E têm até 28 de dezembro para fazer o exame toxicológico

"Eu estou precisando renovar o documento mas nunca tem vaga para São Gonçalo, Niterói, acho que até Itaboraí não tem. Essa semana toda eu tentei ficar entrando no site, mas não estou conseguindo, não aparece vaga", disse o economista.

A dona de casa Maria José Freitas, 57 anos, está passando pelo mesmo problema enfrentado por Rodrigo. Ela tenta há meses agendar a emissão da identidade, mas não consegue uma vaga para ser atendida.

"Perdi minha identidade em julho e desde então venho buscando junto ao Detran o agendamento. Não tem um atendimento pessoal. Você tem que primeiro marcar, e você não tem acesso a essa marcação. Nunca tem datas disponíveis para São Gonçalo ou Niterói. Quando aparece é para muito longe do meu domicílio. Nem nos mutirões há vagas. Cansei até de tentar", reclamou.

O SÃO GONÇALO procurou o Detran.RJ, que, em nota, informou que disponibiliza vagas todos os dias em São Gonçalo, no horário comercial. O Departamento comunicou também que o usuário tem a opção de requerer a carteira de identidade de forma simplificada, bastando comparecer ao posto para retirar o documento.