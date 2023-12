Verão chegando e com ele o terçol também

Além do calor, a chegada da nova estação, no próximo dia 21, pode trazer também dor e vermelhidão na pálpebra superior ou inferior acompanhada da formação de um pequeno nódulo que parece um espinha. Mas trata-se do popularmente conhecido terçol. Além da bolinha vermelha nas pálpebras, ele também causa dor, rubor e calor, sintomas típicos de uma infecção.

A oftalmologista Paula Ferraz, que atua em vários hospitais e clínicas do Estado, entre eles o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), em São Gonçalo, explica que a doença pode aparecer em qualquer período do ano, mas é mais comum no verão.

"O terçol é uma inflamação das glândulas que ficam na base dos cílios. É provocada pelo acúmulo de oleosidade da pele e proliferação de bactérias que aumentam no calor. Precisa de cuidados e medicação", garante a oftalmologista.

A especialista chama a atenção também para outras lesões oculares semelhantes ao terçol. “A recomendação é que pessoas que tenham feridas na pálpebra cuja cicatrização seja demorada ou que apresentem terçóis de repetição procurem por uma avaliação médica o quanto antes para ter um diagnóstico exato. Pode se tratar de outras alterações que precisam ser avaliadas.

As principais recomendações da médica para evitar doenças nas pálpebras são: lavar as pálpebras e base dos cílios com xampu de PH neutro, como os infantis; retirar toda a maquiagem dos olhos antes de dormir; evitar maquiar a borda interna das pálpebras; descartar as maquiagens vencidas; não compartilhar maquiagem e outros cosméticos; e fazer um exame anual para tratar fatores que favoreçam tal condição.