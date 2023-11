Novo posto do INSS é inaugurado em Niterói

A meta de ter cada vez mais um atendimento humanizado e de reduzir a fila de prestação de serviços da Previdência Social ganhou nesta sexta-feira (17/11) mais um componente com a inauguração de um posto do Instituo Nacional do Seguro Social (INSS), em Piratininga, na Região Oceânica de Niterói, Região Metropolitana do Rio. A solenidade ocorreu na escola municipal Francisco Portugal Neves e concretizou a parceria entre INSS e a Prefeitura de Niterói. A nova unidade, que começa a atender a partir da próxima terça-feira (21/11), ficará instalada na Estrada Francisco da Cruz Nunes 6.666. O horário de funcionamento será de 9h às 17h, de segunda a sexta-feira.

A parceria entre o INSS e a prefeitura garantirá que sete funcionários do município fluminense, treinados por servidores do instituto, atuem na prestação dos serviços no local. Os segurados poderão fazer requerimentos e manutenção de benefícios e obter informações previdenciárias. Os interessados deverão ir até lá para fazer os agendamentos.

O ministro da Previdência, Carlos Lupi, presente à cerimônia de inauguração, destacou a importância da implantação do posto de atendimento em Niterói.

“A inauguração é um resgate de uma dívida com Niterói, que já foi capital do Estado do Rio. E faz parte do nosso desafio de ter um atendimento cada vez mais humanizado na Previdência Social, que hoje tem 39 milhões de segurados em todo o país, e é responsável por garantir renda em 60% dos municípios do país. Sonho com uma Previdência que seja a casa dos brasileiros que ao longo da vida ajudaram a construir a nossa nação”, afirmou Lupi.

Também presente à solenidade de inauguração, o presidente do INSS, Alessandro Stefanutto, agradeceu à Prefeitura de Niterói a possibilidade de implantação do posto em Piratininga e que a nova unidade ajudará na expansão da rede de alcance do atendimento do instituto na cidade.

“Estamos sempre trabalhando para melhor atender o segurado do INSS e seguiremos com o objetivo de reduzir a fila para prestação dos serviços”, assegurou o presidente do instituto.

O superintendente regional do INSS, Marcos Fernandes, afirmou que a parceria com a Prefeitura de Niterói, para inauguração da unidade na Região Oceânica reforça o trabalho e as diretrizes que estão sendo adotados pelo instituto no sentido de agilizar o atendimento à população fluminense.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, comentou que o ministro Carlos Lupi tem uma das tarefas mais importantes que é a de conduzir a Previdência Social e fazê-la estar sempre voltada à população que mais precisa de atenção. Grael ressaltou que o novo posto em Piratininga será essencial no atendimento aos moradores da Região Oceânica da cidade.

O secretário-executivo de Niterói, Rodrigo Neves, lembrou que o crescimento da fila de atendimento no INSS foi “fruto do descaso e de um projeto da gestão federal anterior para deixar de garantir os direitos previdenciários da população”. E que o novo posto ajudará o Ministério da Previdência e o INSS a diminuir a fila de atendimento.

Já o administrador da Região Oceânica, Binho Guimarães, agradeceu o empenho da equipe do INSS pela viabilização do Acordo de Cooperação Técnica (ACT) com a Prefeitura de Niterói para a implementação do posto de atendimento em Piratininga e ressaltou a participação da comunidade local. No fim da solenidade foi apresentada a placa simbólica de inauguração do posto de atendimento do INSS em Piratininga.