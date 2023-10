São Gonçalo vai criar Unidade Básica Amiga da Amamentação

A Unidade de Saúde da Família (USF) José Bruno Neto, no bairro de Boa Vista, em São Gonçalo, está sendo preparada para ser uma Iniciativa Unidade Básica Amiga da Amamentação (Iubaam). Todos os profissionais do posto de saúde foram capacitados e já há um grupo de gestantes sendo acompanhado mensalmente. Agora, a Secretaria de Saúde da Prefeitura de São Gonçalo prepara os demais ajustes das exigências do Governo do Estado para seguir com a implantação da Iubaam.

Além de aulas teóricas, um grupo de profissionais participou de aula prática de manejo do aleitamento materno na Maternidade Municipal Mário Niajar, em Alcântara. O grupo recebeu orientações e pode tirar as dúvidas, além de ajudar as mulheres em puerpério da unidade com a amamentação.

A coordenadora do Aleitamento Materno da Área Técnica de Alimentação e Nutrição (Atan) Aline Aguiar, contou que “Estamos preparando a USF José Bruno Neto para ser a primeira Iubaam em São Gonçalo. Ela será referência em aleitamento materno e terá a certificação do Estado”. Aline é uma das ministrantes do curso.

A Iubaam visa a promoção, proteção e apoio ao aleitamento materno através da mobilização das unidades básicas de saúde para a adoção dos "Dez Passos para o Sucesso da Amamentação". Um dos passos é a capacitação das equipes, outro é a criação do grupo das gestantes, que serve para trocar experiências, histórias e tirar dúvidas na unidade de saúde. Após o nascimento do bebê, elas são orientadas quanto ao aleitamento.

Um grupo de mulheres puérperas já está sendo acompanhado por profissionais da USF José Bruno Neto | Foto: Divulgação

Os demais passos são: ter uma norma escrita sobre aleitamento transmitida para toda a equipe de cuidados de saúde; ajudar as mães a iniciar o aleitamento na primeira hora após nascimento; ajudar as mães como amamentar e como manter a lactação, mesmo separadas dos filhos; não dar nenhum outro alimento ou bebida além do leite materno, a não ser por indicação médica; praticar o alojamento conjunto permitindo que mães e bebês permaneçam juntos 24h por dia; encorajar o aleitamento sob livre demanda; não dar bicos ou chupetas às crianças amamentadas no seio e informar todas as gestantes sobre as vantagens e manejo do aleitamento.