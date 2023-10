São Gonçalo abre inscrição para cadastro em programa habitacional

A iniciativa é voltada apenas para aquelas pessoas que ainda não estão inscritas no programa no município - Foto: Divulgação

A iniciativa é voltada apenas para aquelas pessoas que ainda não estão inscritas no programa no município - Foto: Divulgação

A partir de segunda-feira (30), Secretaria de Habitação da Prefeitura de São Gonçalo inicia um novo agendamento para inscrição no programa habitacional “Minha Casa, Minha Vida” pelo aplicativo Colab. Desta vez, serão disponibilizadas 432 vagas para cadastro para o mês de novembro.

A iniciativa é voltada apenas para aquelas pessoas que ainda não estão inscritas no programa no município. O objetivo é facilitar o acesso ao programa com informações sobre quem tem direito a participar e como se inscrever.

Pela plataforma, o munícipe consegue agendar a data e o horário para o atendimento na Secretaria de Habitação, com os documentos necessários para realizar a inscrição no programa.

A Secretaria de Habitação fica na Avenida Presidente Kennedy, n° 425, sala 145, Centro.

Colab – O Colab é uma ferramenta digital gratuita onde a população pode solicitar serviços da zeladoria urbana, fazer sugestões e avaliar os desempenhos da gestão municipal.

Através do aplicativo, que pode ser baixado em todos os dispositivos móveis, os moradores de São Gonçalo também respondem a consultas públicas sobre intervenções programadas para a cidade. Outras informações de interesse do cidadão gonçalense são compartilhadas através da plataforma, como: vacinação, emergências climáticas, interdição de vias públicas, entre outras.