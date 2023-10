Dia das Crianças: Saiba o que abre e o que fecha neste feriado

Nesta quinta-feira, 12 de outubro, é celebrado o Dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Apesar de este ser o motivo de a data ser considerada um feriado nacional, é no dia 12 também que comemora-se o Dia das Crianças, uma homenagem a todas as crianças de corpo e alma do país.

Em decorrência do feriado, muitos serviços e estabelecimentos acabam funcionando com horários de abertura e encerramento diferentes, e é pensando nisso que O SÃO GONÇALO preparou um guia especial para te auxiliar nesta data.

Confira!

Bancos

De acordo com a Febraban (Federação Brasileira de Bancos), as agências bancárias não estarão abertas para atendimento presencial ao público nesta quinta-feira (12). Neste dia, a recomendação é que os clientes utilizem os canais digitais e remotos dos bancos, como sites e aplicativo, para a realização de transferências e pagamento de contas. Já na sexta-feira (13), as agências voltam a funcionar normalmente.

Shoppings

São Gonçalo Shopping

O São Gonçalo Shopping funcionará em horário especial na próxima quinta-feira (12), em decorrência do feriado. As lojas e quiosques funcionarão das 11h às 15h, enquanto a praça de alimentação e as atividades e os estabelecimentos de lazer ficarão abertos das 11h às 21h.

Pátio Alcântara

No Pátio Alcântara, o horário de funcionamento será das 9h às 15h, com lojas e quiosques abertos a partir da abertura do shopping, e a praça de alimentação a partir das 10h.

Partage Shopping

O Partage Shopping estará de portas abertas ao público durante todo o dia, mas ainda assim, contará com um funcionamento especial. Das 11h às 15h, o funcionamento das lojas e quiosques será opcional, ficando à escolha do proprietário a abertura ou não de cada estabelecimento. No entanto, das 15h às 21h, o funcionamento passa a ser obrigatório.

A praça de alimentação e o Playtoy Park funcionarão das 11h às 21h, e o cinema seguirá de acordo com a programação. Bares e restaurantes do Jardim ficarão abertos das 11h às 23h, para que os clientes possam aproveitar o feriado até mais tarde.

O Plaza Shopping Niterói também cumprirá horários diferentes nesta quinta-feira (12) | Foto: Divulgação

Plaza Shopping Niterói

O Plaza Shopping Niterói também cumprirá horários diferentes nesta quinta-feira (12). Lojas e quiosques ficarão abertos das 15h às 21h e a praça de alimentação funcionará das 12h às 21h. Já restaurantes e o cinema poderão funcionar de acordo com a própria programação.

Shopping Bay Market

Seguindo o horário especial de domingos e feriados, neste 12 de outubro, o shopping Bay Market funcionará das 12h às 20h.

Multicenter Itaipu

O Multicenter Itaipu funcionará das 12h às 21h, com lojas e quiosques abertos a partir das 15h e a praça de alimentação aberta desde 12h. O cinema, por sua vez, poderá funcionar de acordo com a programação dos filmes em cartaz.

Já os estabelecimentos que ficam no estacionamento do shopping, funcionarão cada um em um horário. A Amoedo ficará aberta das 08h às 18h; o Pão de Açúcar das 08h às 22h; a Drogarias Pacheco das 08h às 21h; e a Americanas das 10h às 21h.

Barcas

Nos dias 12 e 13 de outubro, a CCR Barcas irá operar com a grade horária de domingos e feriados, na linha Arariboia. O funcionamento sentido Arariboia/Praça XV será das 5h30 às 23h30, e no sentido Praça XV/Arariboia será de 6h às 23h, todas com viagens de hora em hora.

A linha que liga a Praça XV à Paquetá também funcionará com a grade de feriados, mas apenas no dia 12. Na sexta-feira (13), os horários voltam à grade regular de dias úteis. Já as linhas Cocotá e Charitas, ficarão sem operação durante estes dois dias.