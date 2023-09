Hospital Universitário Antônio Pedro, em Niterói, é furtado

Setor do laboratório foi invadido e furtado - Foto: Reprodução

Setor do laboratório foi invadido e furtado - Foto: Reprodução

O Hospital Universitário Antônio Pedro (Huap), localizado no Centro de Niterói, foi furtado nesta segunda-feira (25). O setor de coleta de laboratório, no térreo do prédio, foi invadido e revirado, e teve itens levados.

Ainda não há informações sobre quem invadiu e furtou o hospital, nem quantas pessoas foram. Uma televisão e um micro-ondas foram levados. A polícia foi acionada para o local e a PF é aguardada para realizar a perícia, uma vez que se trata de um prédio do Governo Federal.

Sala foi revirada atrás de itens de valor | Foto: Reprodução

Em nota, o Hospital Universitário Antônio Pedro confirmou que houve uma invasão e furto ao hospital, na madrugada desta segunda-feira (25), e que a Polícia Militar logo foi acionada e já esteve no local. A perícia ainda será feita e, além, disso, também foi enviado um ofício para a Polícia Federal pela manhã comunicando o ocorrido.

"O Huap acrescenta que não ocorreu nenhuma situação deste tipo recentemente e que o hospital é um ambiente seguro. Há câmeras de segurança pela unidade, mas no momento não há uma câmera na parte dos fundos, por onde foi registrada a invasão", comunicou.

Por fim, o hospital reforçou que está colaborando com as autoridades policiais e buscando ampliar os dispositivos de segurança o mais breve possível.

A Polícia Federal também foi procurada, mas não enviou uma resposta até a publicação desta reportagem.