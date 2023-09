Estado do Rio tem mais de 2,6 mil vagas de emprego e estágio

A última semana de setembro começa com 1.162 oportunidades de trabalho. A grande maioria (898) para quem tem experiência, com diferentes níveis de escolaridade, além de 1.492 para estágios nos níveis médio, técnico e superior, e ainda para jovem aprendiz - totalizando mais de 2,6 mil vagas aos interessados. A Secretaria de Estado de Trabalho e Renda disponibiliza todas as posições através dos postos do Sistema Nacional de Emprego (Sine), enquanto os estágios são fruto de parceria com a Fundação Mudes e Centro de Integração Empresa Escola (CIEE).



As 1.162 vagas oferecidas pelo Sine estão distribuídas pelas regiões Metropolitana, Médio Paraíba, Baixadas Litorâneas e Serrana. O maior número está concentrado na Metropolitana, com 740 oportunidades - 138 delas direcionadas especialmente a pessoas com deficiência (PcD), com destaque para as funções de terapeuta ocupacional e fonoaudiólogo -, para os bairros de Ipanema e Glória, respectivamente, com remuneração que pode chegar a seis salários mínimos (R$ 7.920).



A Região Metropolitana oferece ainda vagas com salários que podem chegar a R$ 6.600, como mecânico de escavadeira, que exige apenas Ensino Fundamental e experiência. Para quem tem Ensino Superior, mas não tem experiência, há oportunidades como administrador de empresas na Barra da Tijuca.

As oportunidades na Região das Baixadas Litorâneas são para operador de draga, com salários que chegam a R$ 5.280, com exigência de Ensino Médio e experiência. A atuação é na cidade de Cabo Frio.



Na Região do Médio Paraíba, foram captadas 170 vagas, cujas maiores remunerações chegam a R$ 3.960 para mecânico de máquinas pesadas, com Ensino Fundamental e experiência, chefe de departamento pessoal e engenheiro de produção (nível superior), todos para a cidade de Pinheiral. Há também vagas para soldador, motorista de caminhão e cozinheiro de restaurante.



Na Região Serrana, todas as 249 oportunidades oferecidas são para Teresópolis, com remuneração média de dois salários mínimos. Há também oportunidades para gerente de suprimentos, no bairro de Várzea, e cozinheiro geral, no bairro do Alto, com salários que podem chegar a R$ 3.960.



De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria Estadual de Trabalho e Renda, o setor de Serviços é responsável por 79,3% das 1.162 vagas oferecidas pelo Sine, seguido pelo Comércio, com 20,7%. Quanto à escolaridade, 51,9% das oportunidades exigem Ensino Médio completo. Em relação aos salários oferecidos, 50,2% das vagas oferecem um salário mínimo (R$ 1.320) e 34,3% chegam a dois salários (R$ 2.640). Grande maioria das oportunidades (77,3%) exige experiência.



É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. Para consultar o endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas, basta acessar o Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda do estado, disponível no site http://www.trabalho.rj.gov.br/.



A Fundação Mudes está oferecendo 261 vagas de estágio nos níveis superior, médio e técnico, com bolsa-auxílio que pode chegar a R$ 2.000. Para se candidatar, basta acessar https://www.mudes.org.br/.



Já o CIEE colocou à disposição da população do Estado do Rio 1.231 oportunidades de estágio, 719 das quais para ensino superior e 512 para ensino médio, técnico e jovem aprendiz. Para mais informações, acessar http://www.ciee.org.br/