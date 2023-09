Vasco vence América-MG e deixa 'Z-4' do Brasileirão

O Vasco conseguiu deixar o 'Z-4' da Série A do Brasileirão, após 18 rodadas entre as quatro últimas colocadas, ao vencer o América-MG por 1 a 0, nesta segunda-feira (25), no Independência, em Belo Horizonte, em jogo adiado da 15ª rodada.

O gol da vitória foi marcado por Jair, aos 45 minutos do segundo tempo, em um jogo muito difícil, onde o O Coelho saiu-se melhor no primeiro tempo, com 13 finalizações, contra nenhuma do time de Ramón Díaz. E graças a mais uma boa atuação de Léo Jardim, voltou para a segunda etapa com a partida empatada em 0 a 0.

A expulsão de Maidana, no final da primeira etapa, foi determinante para a equipe carioca reverter a situação, numa pressão incessante sobre o clube mineiro. Foram 15 chutes a gol, contra apenas quatro do América.

O volume ofensivo fez efeito no fim, com Jair desviando de calcanhar cobrança de falta de Paulinho. Ao América, restou tentar o empate, nos acréscimos. Mas de forma desorganizada, não conseguiu.

Com o resultado, o Vasco deu um salto na tabela, passando a ocupar a 15ª colocação, com os mesmos vinte seis pontos do Goiás, o 16º, por ter agora 7 vitórias, uma a mais do que o Esmeraldino. O Bahia, com 25, passa agora a ser o primeiro no 'Z-4', seguido por Santos (24), o América (17), e o 'lanterna' Curitiba (14).



O Vasco agora terá outro compromisso difícil no campeonato, no próximo domingo (1), contra o Santos, na Vila Belmiro.