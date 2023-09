Programação variada no aniversário de São Gonçalo, confira!

O Teatro Municipal de São Gonçalo, no Centro, recebe mais uma rodada da “Segunda do humor gonçalense” - Foto: Divulgação

O Teatro Municipal de São Gonçalo, no Centro, recebe mais uma rodada da “Segunda do humor gonçalense” - Foto: Divulgação

Mais uma semana repleta de atrações em celebração aos 133 anos de São Gonçalo será iniciada nesta segunda-feira (11). Humor, shows de música, esporte e artes integram a programação festiva, em diferentes pontos da cidade. O “Samba na Praça” desta semana será realizado na Praça do Paraíso, na próxima sexta-feira, às 20h.

O Teatro Municipal de São Gonçalo, no Centro, recebe mais uma rodada da “Segunda do humor gonçalense”, às 20h, nesta segunda-feira (11). Na terça (12), acontece o projeto “Som das Terças”, com Sérgio Quental, às 19h.

Também na terça (12), a quadra do Ginásio Henrique Lage vai receber o lançamento da Taça das Comunidades de Futebol Society Adulto Feminino, às 18h, que promete jogos emocionantes, assim como foi a versão masculina do torneio.

De quarta (13) a sexta (15), a sede da Secretaria de Educação vai apresentar a exposição “Como São Gonçalo cabe em seu coração”, das 9h às 17h, com artes dos alunos das escolas municipais.

Na Praça Chico Mendes, no Raul Veiga, os gonçalenses podem conferir a exposição itinerante “Meu Lugar”, realizada pelo Museu de Arte do Rio (MAR), em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo. Com visitação gratuita de quarta a domingo, das 10h às 17h, a mostra conta com mais de 90 obras, de 40 artistas entre eles gonçalenses, que fazem o público pensar os sentidos do habitar no Estado do Rio.

Confira a programação de aniversário nesta semana:

11 de setembro (segunda-feira): Segunda do Humor Gonçalense, às 20h, no Teatro Municipal (Rua Dr. Feliciano Sodré, 100, Centro);

12 de setembro (terça-feira): Lançamento da Taça das Comunidades Feminina, às 18h, no Ginásio Henrique Lage (Antigo 3º BI): Rua Dr Porciúncula, s/nº - Venda da Cruz;

12 de setembro (terça-feira): Som das Terças, às 19h, no Teatro Municipal de São Gonçalo;

13 a 15 de setembro (quarta a sexta): Exposição de arte “Como São Gonçalo cabe em seu coração”, das 9h às 17h, na Secretaria Municipal de Educação (Rua Uriscina Vargas 36, Mutondo);

15 de setembro (sexta): Samba na Praça, às 20h, na Praça do Paraíso.