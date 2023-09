Teste do Pezinho passa a diagnosticar 54 doenças em SG

As mamães de São Gonçalo já podem contar com a ampliação do exame da Triagem Neonatal para os seus bebês. O popular Teste do Pezinho, que diagnosticava sete doenças, passou para o rastreio de 54 – um verdadeiro ganho para todos.

A Secretaria de Saúde e Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo disponibiliza o teste em oito locais na cidade – cinco polos sanitários e três clínicas municipais – em dias e horários alternados.

A ampliação obedece a Lei Federal 14.154, de 26 de maio de 2021, que alterou a Lei 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), para aperfeiçoar o Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN) com a implantação de uma lista mínima de doenças que podem ser rastreadas pelos testes de triagem neonatal biológica.

Obrigatório no Brasil desde 1992, o Teste do Pezinho é um dos primeiros exames da vida de um bebê e um dos mais importantes. A Triagem Neonatal deve ser realizada até o 28º dia de vida do recém-nascido, mas preferencialmente entre o terceiro e quinto dia de vida.

O exame de prevenção é importante para detectar distúrbios, deficiências e doenças em fase pré-sintomática. Assim, o tratamento pode ser iniciado o quanto antes, minimizando os danos à saúde da criança.

“A inclusão de mais 47 doenças no Teste do Pezinho é um avanço não só para a saúde dos bebês de São Gonçalo, mas para a saúde como um todo. Tratar os bebês precocemente impede que eles tenham complicações mais severas no futuro. As doenças diagnosticadas podem ocorrer em qualquer criança, mesmo que ela pareça estar saudável. Por isso, é de extrema importância a realização do teste”, explicou a coordenadora do Programa Integral de Saúde da Criança e do Adolescente da Secretaria de Saúde, Raquel Vieira.

Para realizar o exame, os responsáveis devem apresentar certidão de nascimento do bebê, comprovante de residência, documento do responsável, cartão de vacina e cartão do SUS da criança.

Os resultados ficam prontos em sete dias após a entrega da unidade de saúde ao laboratório e estão disponíveis na internet através do site www.saude.rj.gov.br/testedopezinho. Dúvidas podem ser tiradas através dos telefones (21) 3500-8483 e (21) 97326-3637.

Locais de exames:

Polo Sanitário Washington Luiz, no Zé Garoto

De segunda a sexta, das 8h às 12h

Livre demanda com senha por vez de chegada

Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

De segunda a sexta, das 8h às 12h

Livre demanda com senha por vez de chegada

Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

Quarta-feira, das 14h às 16h

Com agendamento

Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Porto do Rosa

Segunda e quarta, das 8h às 12h

Livre demanda por vez de chegada

Polo Sanitário Augusto Sena, Rio do Ouro

De segunda a quinta, das 8h às 12h

Livre demanda por vez de chegada

Clínica Municipal Gonçalense do Barro Vermelho

De segunda a sexta-feira, das 8h às 12h

Livre demanda por vez de chegada

Clínica Municipal Gonçalense do Mutondo

De segunda a sexta, das 8h às 20h

Livre demanda por vez de chegada

Clínica Municipal Gonçalense Dr. Zerbini, Arsenal

Sexta-feira, das 8h às 11h30

Livre demanda por vez de chegada