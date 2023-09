Programa de Estágio Braskem 2024: inscrições encerram dia 11 de setembro

Os interessados em participar do Programa de Estágio Braskem 2024, devem se inscrever até o dia 11 de setembro pelo site Link. Nesta edição, a companhia oferece mais de 209 vagas divididas entre os outros estados em que está presente: Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo e Alagoas.



Para o Rio de Janeiro, são disponibilizadas vagas para estudantes de nível universitário que estejam cursando a partir do 3º semestre da graduação nos mais diversos cursos superiores. Já para estudantes de nível técnico, os interessados precisam estar cursando a partir do segundo semestre e ter no mínimo um ano de vínculo com a instituição de ensino para a realização do estágio nos cursos de Química, Plásticos, Mecânica, Mecatrônica, Automação, Eletrônica, Eletroeletrônica, Meio Ambiente, Segurança do Trabalho, Petroquímica, entre outros.

Estudantes que ingressarem na empresa por meio do Programa de Estágio terão a possibilidade de acesso a uma bolsa de estudos de inglês se tiverem até o nível básico do idioma, ou, como ação afirmativa, se se declararem pessoas pretas ou pardas. Além disso, a empresa promoverá treinamento em ferramentas de informática como Excel, Power BI, Power Point, entre outras, para nivelar os conhecimentos.



Em 2023, foram contratados pelo Programa de Estágio da Braskem, 33 estudantes no Rio de Janeiro, 22 para atuação em estágio universitário e 11 para o nível técnico.



Sobre a Braskem

Orientada para as pessoas e para a sustentabilidade, a Braskem está engajada em contribuir com a cadeia de valor para o fortalecimento da Economia Circular. Os 8 mil Integrantes da petroquímica dedicam-se diariamente para melhorar a vida das pessoas por meio de soluções sustentáveis da química e do plástico. A Braskem possui DNA inovador e um completo portfólio de resinas plásticas e produtos químicos para diversos segmentos, como embalagens alimentícias, construção civil, industrial, automotivo, agronegócio, saúde e higiene, entre outros. Com 41 unidades industriais no Brasil, EUA, México e Alemanha, a companhia exporta seus produtos para Clientes em mais de 80 países.