São Gonçalo tem Dia D de Multivacinação neste sábado

A Campanha Regional de Multivacinação para Atualização da Caderneta da Criança e Adolescente terá o seu Dia D neste sábado (2). Responsáveis pelas crianças e adolescentes de 0 a 14 anos, 11 meses e 29 dias devem procurar uma das 57 salas de vacinação disponíveis, das 8h às 17h, para a imunização. O espaço Saúde Não Pode Esperar, no Shopping São Gonçalo, também vai funcionar no Dia D, das 10h às 16h. A campanha segue até o dia 15 de setembro.

Estarão disponíveis todas as vacinas dos calendários de vacinação da criança e do adolescente. São elas: Hepatite B, Pentavalente, Pólio Inativa, Pólio Oral, Rotavírus, Pneumocócica 10 valente, Meningocócica C, Febre Amarela, Tríplice Viral, Tetra Viral ou tríplice viral + varicela, DTP, Hepatite A, Varicela, Meningocócica ACWY, HPV, Dupla adulto e DTPA.

A contraindicação da aplicação das vacinas só acontece nos casos de evolução de doenças agudas febris. O uso de antibióticos não interfere na aplicação da vacina. A maior parte das vacinas pode ser aplicada no mesmo dia. Os pais devem levar as cadernetas de vacinação, que serão avaliadas e as equipes definirão quais vacinas precisam de atualização.

A atualização será feita de acordo com a situação de cada criança. Quem perdeu a caderneta de vacinação, terá a indicação das vacinas que podem ser aplicadas pelas equipes de saúde conforme a idade da criança ou do adolescente e um novo comprovante será emitido.

A vacina da febre amarela não pode ser realizada, simultaneamente, com a vacina tríplice viral ou tetra viral para crianças com menos de dois anos. Nesses casos, deve-se respeitar o intervalo de, no mínimo, 15 dias entre as doses. Todas as outras podem ser aplicadas no mesmo dia.

As vacinas são seguras e recomendadas pelo Ministério da Saúde. Manter a situação vacinal em dia é importante para a proteção individual, mas também para controlar doenças e promover a proteção coletiva. Além de melhorar as coberturas vacinais, a campanha tem como objetivo diminuir a incidência das doenças imunopreveníveis. A não vacinação pode favorecer o aumento de doenças que estavam controladas e o surgimento daquelas que já estavam eliminadas, como o sarampo.

Locais de vacinação infantil

1 - Polo Sanitário Hélio Cruz, Alcântara

2 - Clínica Gonçalense do Mutondo

3 - USF Josyandra Moura Mesquita, s/nº, Colubandê

4 - PAM Coelho

5 - PAM Neves

6 - USF Tancredo Neves, Trindade

7 - Polo Sanitário Jorge Teixeira de Lima, Jardim Catarina

8 - USF Irmã Dulce, Trindade

9 - USF Jardim Catarina I, Jardim Catarina

10 - USF João Goulart, Jardim Catarina

11 - USF Elza Borges, Santa Luzia

12 - USF Mutondo II

13 - USF Ary Teixeira, Bom Retiro

14 - USF Marambaia

15 - USF Oswaldo Cruz, Amendoeira

16 - USF Waldemar Costa Nunes, Vista Alegre

17 - USF Florença Pereira, Largo da Ideia

18 - USF Geremias de Mattos Fontes, Bom Retiro

19 - USF Roberto Silveira, Vista Alegre

20 - USF Luiz Paulo Guimarães, Laranjal

21 - USF Santa Luzia

22 - USF Juarez Antunes, Boa Vista do Laranjal

23 - Polo Sanitário Paulo Marques Rangel, Portão do Rosa

24 - USF Alexander Fleming, Boaçu

25 - USF José Bruno Neto, Boa Vista

26 - USF Barbosa Lima Sobrinho, Boa Vista

27 - UBS Robert Koch, Porto da Madama

28 - USF Altair da Silva, Mutuá

29 - USF Juvenil Francisco Ribeiro, Engenho Pequeno

30 - USF Alberto Constantino Farah, Mutuapira

31 - USF Portão do Rosa, Portão do Rosa

32 - USF Mahatma Gandhi, Jardim Califórnia

33 - USF Madre Teresa de Calcutá, Estrela do Norte

34 - Polo Sanitário Washington Luiz, Zé Garoto

35 - USF Zé Garoto

36 - USF Ana Nery, Gradim

37 - USF Quinta Dom Ricardo

38 - USF Wally Figueira da Silva, Rocha

39 - Clínica Municipal Gonçalense do Barro Vermelho

40 - USF Jardel do Amaral, Venda da Cruz

41 - USF Mutuaguaçu

42 - USF José Jorge Cortes Freitas, Itaitindiba

43 - Polo Sanitário Rio do Ouro

44 - USF Emílio Ribas, Sacramento

45 - USF Manoel de Abreu, Ipiíba

46 - USF Hiparco Ferreira, Engenho do Roçado

47 - USF Santa Isabel

48 - USF José Avelino de Souza, Tribobó

49 - USF Flávio Henrique de Brito, Jóquei

50 - USF Almerinda

51 - Clínica da Família Dr. Zerbini, Arsenal

52 - USF Anaia

53 - USF Badger da Silveira, Tribobó

54 - USF Adolfo Lutz, Amendoeira

55 - USF Luiz Carlos Prestes, Santa Catarina

56 - Sala Saúde Não Pode Esperar, Shopping São Gonçalo

57 - UBS Haroldo Pereira Nunes, Porto Novo

58 - USF Getúlio Vargas, Boa Vista