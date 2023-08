Quer aprender uma profissão? Confira lista de cursos na região

Para estudantes e egressos do ensino médio que buscam uma entrada no mercado de trabalho, um bom caminho para aprender uma profissão são os cursos livres, técnicos ou profissionalizantes.

Na região metropolitana, as oportunidades são muitas, seja por instituições voltadas à capacitação profissional como o Sebrae, Sesi, Sesc, Senai e outros; seja por projetos sociais voluntários ou a partir da iniciativa privada, quando as próprias empresas decidem investir em educação para seus estagiários e funcionários.

Para este segundo semestre de 2023, veja a lista organizada por OSG de cursos com inscrições abertas:



- Centro Comunitário do Jardim Catarina (CCJC) - O Centro Comunitário do Jardim Catarina (CCJC), em parceria com o Projeto Inclusão Social (PIS), está com inscrições abertas para cursos de qualificação profissional nas áreas da saúde e beleza criativa. Todos os sete cursos ofertados têm duração de três meses e certificado. Os interessados podem se formar nas seguintes especializações: manicure; designer de sobrancelhas; extensão de cílios; trancista; cuidador de idosos (estágio garantido); estética; barbeiro. As aulas acontecerão uma vez por semana. Mais informações, clique aqui.

- Senac - No Senac existem, além dos cursos presenciais oferecidos nos polos de São Gonçalo e Niterói, existem os cursos remotos nas áreas de TI e programação, setores que não param de crescer atualmente. São eles Desenvolvedor de Back-End e Java, Programação em Python e Análise de Dados com Power BI; além de edição de vídeo e fotos como Adobe Premiere Pro Edição e Finalização de Vídeos e Photoshop CC. Em Niterói, estão abertas inscrições também para os cursos de Modelagem Infantil, Ventosaterapia e Moxabustão (Medicina Tradicional Chinesa), Cake Design, Salgados para Festas, Bases de Confeitaria, Preparo de pizzas, Cabeleireiro, Automaquiagem com Foto Antes e Depois, Design de sobrancelhas, entre outros. Para ver a lista completa de cursos do Senac, clique aqui.

- Firjan/Senai - O Firjan/Senai está com inscrições abertas para 2.525 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional, pelo Leste Fluminense, distribuídos por Niterói e São Gonçalo. São 1.575 oportunidades para a unidade da Firjan/Senai Niterói e outras 950 na Firjan/Senai São Gonçalo. Em todo o estado do Rio, o programa de gratuidade oferece 7.335 vagas.

Alguns dos cursos são Administração de Banco de Dados, Almoxarife, Almoxarife de Obras, Aplicador de Revestimentos Cerâmicos, Assistente Administrativo, Assistente de Controle de Qualidade, Assistente de Operações em Logística ou de Produção Industrial, Caldeireiro, Controlador e Programador de Produção, Costureiro Industrial do Vestuário, Editor de Projeto Visual Gráfico, Eletricista de Obras, Desenhista de Projetos Elétricos Industriais, Desenvolvedor de Conteúdos Youtube, Desenvolvedor de Projetos Maker em Fablab, Eletricista: de Obras, Industrial, ou Predial, Eletricista Instalador Residencial.



As aulas terão início a partir de setembro e as inscrições serão feitas exclusivamente pela internet, no site da Firjan/Senai: www.firjansenai.com.br/cursosgratuitos. O período de inscrição será encerrado automaticamente para cada oferta assim que o número de inscritos atingir o limite de vagas.

- Sest Senat - O Sest Senat também oferece cursos livres, com certificação gratuita, nas áreas de gestão e liderança, logística, transporte, manutenção de veículos e saúde. Entre os cursos estão Introdução à Informática, Mecânica Descomplicada, Como Montar uma empresa, Noções de Almoxarife e Gestão de projetos. Para ver a lista completa de cursos, clique aqui.

- Sebrae - O Sebrae oferece cursos online gratuitos na área de gestão e empreendedorismo, com certificação. Entre as oportunidades estão Gestão do Visual de Loja, Controles Financeiros, Gestão de Custos e Gestão de Recursos Humanos. Para acesso à lista completa dos cursos, clique aqui.

- Curso de tatuador profissional - Para quem deseja seguir na área da tatuagem e body piercer, o único curso 100% presencial da região é oferecido pela 4 Artes Tattoo, nas unidades Niterói e Copacabana. Além da prática da tatuagem, a equipe oferece aulas de biossegurança, empreendedorismo, marketing digital, além da oferta de cursos complementares como Inglês para Tatuadores. Para mais informações e inscrições, clique aqui.

- Curso de Designer de sobrancelha - O Espaço Lucianinha Esmalteria e Cursos Livres oferece curso de designer de sobrancelha, spa dos pés, cutilagem e esmaltação, em São Gonçalo. As vagas são abertas periodicamente. Para mais informações, clique aqui.

Outras instituições que oferecem cursos livres em período semestral ou anualmente são Instituto Jelson da Costa Antunes (IJCA), em Niterói; Legião da Boa Vontade (LBV), Megga Cursos Alcântara e outros.