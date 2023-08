Cria SG abre inscrições para curso de balé adulto

Estão abertas as inscrições para o curso de balé adulto do projeto Cria SG, uma iniciativa da Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo, com início no dia 1º de setembro. As aulas serão realizadas às sextas-feiras, em dois turnos: de 9h30 às 11h e de 13h às 15h.

Para se inscrever, os interessados deverão apresentar documento de identidade, CPF e comprovante de residência. As inscrições podem ser feitas na Secretaria de Turismo e Cultura, que funciona no Centro Cultural Joaquim Lavoura, o Lavourão, no bairro Estrela do Norte.

O projeto Cria SG também oferece aulas gratuitas de dança, teatro, música, coral, artesanato e animação de festa para os moradores de São Gonçalo. Foi criado com a ideia de incentivar, fortalecer e desenvolver a cultura na cidade de forma acessível. As vagas são limitadas para garantir a qualidade de aprendizado de todos os alunos.



Cria SG - Curso de Balé Adulto

- Aulas às sextas-feiras

- Das 9h30 às 11h e das 13h30 às 15h

- Inscrições na Secretaria de Turismo e Cultura (Av. Pres. Kennedy, 721 - Centro)