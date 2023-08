Prefeitura de Niterói oferece curso de informática básica para maiores de 60 anos

A população idosa que mora em Niterói também está conectada. Cerca de 25 pessoas com mais de 60 anos estão participando do Curso Informática Básica para a Melhor Idade, na Plataforma Urbana Digital da Engenhoca, na Zona Norte da cidade, onde estão aprendendo a acessar a internet, navegar pelos sites, e-mails, entre outras atividades da vida cotidiana. Na última terça-feira (22), os estudantes aprenderam a solicitar serviços públicos no Portal de Serviços de Niterói.

A convite da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SMCTI), responsável por gerenciar a Plataforma da Engenhoca, a equipe da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Modernização da Gestão (SEPLAG) ministrou uma das aulas. Durante o encontro, os participantes exploraram aspectos da tecnologia que impactam suas vidas diárias, além de compreenderem as vantagens de um Governo Digital para a população.

“Estamos avançando muito na transformação digital de Niterói e não podemos deixar ninguém para trás. Essa iniciativa da SMCTI de proporcionar o curso de letramento digital e o fortalecimento da Plataforma Digital são fundamentais para ampliarmos a inclusão digital e o acesso da população aos serviços públicos. Ficamos muito felizes com o convite para apresentarmos o curso e divulgar as possibilidades do Portal de Serviços, que tem o intuito de facilitar a relação dos cidadãos com a prefeitura e garantir mais eficiência aos serviços públicos”, ressaltou a secretária Ellen Benedetti.

Um dos destaques da aula foi a apresentação do Portal de Serviços de Niterói, onde os participantes puderam aprender como solicitar serviços digitais de forma prática e eficiente. As dinâmicas realizadas durante o curso foram muito bem recebidas e despertaram o interesse dos idosos.

“É muito emocionante ver que a cidade inteligente que queremos, está se tornando para todos. O Direito Digital dos cidadãos está sendo exercido, para além do letramento digital, mas também em sua inclusão nas políticas públicas e no acesso às tecnologias. A equipe da PUD da Engenhoca e o gestor Gustavo Marinho da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (SMCTI), estão fazendo um trabalho brilhante!", destacou a secretária de Ciência, Tecnologia e Inovação, Valéria Braga.

Morador da Engenhoca, Manoel de Souza Silva Filho, de 69 anos, já está usando o Portal de Serviços no celular há mais de um mês para acessar informações sobre IPTU. Após a aula, afirmou que aprendeu a acessar o site pelo computador e irá recomendar aos amigos.

“Esse curso está sendo muito proveitoso e estamos aprendendo algumas coisas que a gente não sabe. Já tenho o aplicativo Niterói Serviços ao Cidadão há mais de 1 mês, e vejo mais a parte do IPTU, pois tenho uma casa e entro lá para ver o que está acontecendo. A aula de letramento digital foi muito esclarecedora. Já aprendi a mexer no portal de serviços pelo computador e vou indicar para outras pessoas”, acrescentou.

Cartão de Estacionamento

Durante o curso, a equipe da SEPLAG também divulgou a transformação digital do Cartão de Estacionamento para Pessoa Idosa e Gestante, serviço que está disponível no Portal de Serviços desde 25 de julho. Para disponibilizar o serviço digital, a SEPLAG realizou uma pesquisa com a população idosa visando facilitar o acesso online. Foi elaborado um questionário de dez perguntas com o objetivo de entender a Maturidade Digital e o grau de conhecimento e uso do Portal de Serviços pelo usuário. A pesquisa foi aplicada pela Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans) em maio e quase 70% dos entrevistados apontaram querer que o serviço fosse digital. Em um mês, mais de 330 cartões já foram solicitados.

“A turma foi muito participativa e esteve bastante engajada em todos os momentos da aula. Percebemos uma legítima curiosidade e necessidade das pessoas idosas em aprender a navegar na internet e solicitar serviços públicos”, afirma Daniel Gaspar, diretor de Serviços Digitais, Cidadania e Transparência da SEPLAG.

O Portal de Serviços disponibiliza informações de mais de 300 serviços municipais, sendo 48 digitais. Os usuários devem entrar no Portal de Serviços (www.servicos.niteroi.rj.gov.br) ou no aplicativo “Niterói Serviços ao Cidadão” e fazer login com a conta da plataforma Gov.Br, serviço online de autenticação e identificação dos cidadãos e das cidadãs para solicitação de serviços digitais, cujo cadastro pode ser feito no link sso.acesso.gov.br. Após fazer o login, o usuário deve buscar o serviço que deseja e clicar no botão “Solicite aqui”, preencher o formulário e anexar os documentos necessários. Para consultar o pedido, o usuário precisa clicar em “Acompanhe suas solicitações” no Portal de Serviços ou no aplicativo “Niterói Serviços ao Cidadão”.