Craque do Amanhã e Senac abrem inscrições para cursos gratuitos

O projeto Craque do Amanhã e o Senac abriram para o mês de setembro, as inscrições para cursos de qualificação e capacitação profissional no bairro Arsenal.

Para participar, basta apresentar CPF e RG do responsável, CPF e RG do aluno menor de idade e comprovante de residência, além de possuir e-mail ativo.

São duas as opções: Desenho e Rotina administrativa voltada para empresas. Vale destacar que o curso oferece passagem de ida e volta e certificado.

Serviço:

- Aprenda a Desenhar

Idade mínima: 12 anos

Turno: Tarde

Documentos necessários: CPF e RG do responsável, CPF e RG do aluno menor de idade e comprovante de residência, além de possuir e-mail ativo.

- Rotina administrativa voltada para empresas

Idade mínima: 16 anos e ter o Fundamental I

Turno: Manhã

Documentos necessários: CPF e RG do responsável, CPF e RG do aluno menor de idade e comprovante de residência, além de possuir e-mail ativo.

As inscrições devem ser realizadas na sede do Craque do Amanhã, localizada na Rua Clodomiro Antunes da Costa, 224, Arsenal, São Gonçalo, ao lado do CIEP Zuzu Angel.

Informações via WhatsApp (21) 98770-6097 ou (21) 2514-0706.