São Gonçalo adere à campanha para incentivar consumo de pescado

A Semana do Pescado será realizada na Praia das Pedrinhas - Foto: Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Agricultura e Pesca, vai participar da Semana do Pescado 2023, que acontece em todo o Brasil, de 1º a 15 de setembro, junto ao Sindicato dos Armadores de Pesca do Estado do Rio de Janeiro (Saperj).

A campanha tem como objetivo incentivar o consumo de pescado em todo o Brasil e é realizada anualmente na primeira quinzena de setembro com ações promocionais, educativas e eventos gastronômicos.

Em São Gonçalo, a Semana do Pescado será realizada na Praia das Pedrinhas, nos domingos de 3 e 10 de setembro, onde sete restaurantes da orla participarão da campanha.



Os restaurantes que irão integrar a Semana do Pescado são : Lammas Bar, Brasas Bar e Restaurante, Bar Faico, Bom Gosto, 7 sabores, Sayonara e Barneys.

Apesar de um grande potencial para consumo de pescado, a população brasileira consome pouco peixe em seu dia-a-dia. A campanha também é realizada para consolidar uma terceira época de grande consumo de pescado, além da Semana Santa e do Natal.