Inscrições para Prêmio Sebrae Mulher de Negócios terminam nesta quinta-feira (10)

As inscrições para o Prêmio Sebrae Mulher de Negócios 2023 terminam nesta quinta-feira, 10 de julho. Para participar, é preciso preencher o formulário eletrônico no site oficial da premiação e enviar um vídeo curto com apresentação da empreendedora candidata. A premiação vai reconhecer o trabalho das empreendedoras, além de inspirar outras mulheres a investir em seus sonhos e acreditar em seu potencial empreendedor.

Podem participar mulheres maiores de 18 anos, proprietárias de pequenos negócios, microempresas ou microempreendedoras individuais (MEI) com CNPJ e produtoras rurais que possuam inscrição estadual de produtor, número do Imóvel Rural na Receita Federal (NIRF) ou declaração de aptidão (DAP) ao Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (Pronaf) ou que explorem atividade pesqueira e possuam registro no Ministério da Pesca, com negócios abertos até 1º de janeiro de 2022.

“É uma iniciativa que valoriza e incentiva o empreendedorismo feminino. Por meio da premiação, conhecemos várias histórias tocantes e inspiradoras. São exemplos que mostram que a mulher pode fazer o que quiser, reforçando a potência da mulher empreendedora”, comenta Ana Lúcia Lima, gerente de Projetos do Sebrae Rio.

O prêmio é dividido em três categorias: Microempreendedora Individual (MEI), Pequeno Negócio e Produtora Rural. Serão três etapas: fase estadual, entre agosto e setembro; a regional, entre outubro e novembro e a nacional em novembro, quando se comemora o Dia Mundial do Empreendedorismo Feminino. A cerimônia da grande final será realizada, presencialmente, em Brasília (DF). O Sebrae pagará as despesas de deslocamento para as finalistas.

Pesquisa realizada pelo Sebrae aponta que o Rio de Janeiro, junto ao Ceará, são os estados com maior proporção de empreendedoras do país. Atualmente, 38% das mulheres estão liderando seus empreendimentos no estado. Em contrapartida, a média nacional é de 34,4%. O Estado do Rio conta com mais de 941 mil empreendedoras, o que corresponde a 9,1% do país, ficando atrás apenas de São Paulo com mais de 2,4 milhões (23,9%) e Minas Gerais com mais de 980 mil (9,5%).

Sobre o Prêmio

Desde 2004, o prêmio homenageia empreendedoras com capacidade de inovação, visão de futuro, estratégia e gestão empresarial que, com seus negócios, geram impacto social e econômico na região em que estão inseridas.