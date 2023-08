MCTI confirma concurso com 814 vagas

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) publicou, no Diario Oficial da União desta segunda-feira (7), uma retificação sobre o número de vagas do concurso público da instituição. A seleção vai ofertar um total de 814 vagas, distribuídas entre as unidades de pesquisa vinculadas e a Administração Central do MCTI.

As 814 vagas serão divididas da seguinte forma: 253 vagas para o cargo de pesquisador, 265 vagas para tecnologista e 196 vagas para o cargo de analista em C&T nas unidades de pesquisa. Outras 100 vagas de analista em C& T serão para provimento na Administração Central do MCTI, em Brasília.

A Portaria nº 7.298, publicada na última sexta-feira (4) no DOU, estabeleceu as diretrizes, normas e procedimentos para a realização do concurso público do MCTI. No quadro demonstrativo dos cargos da portaria, o somatório de vagas foi publicado como 153, quando o correto é 253.

A portaria também define o dia 25 de setembro como data-limite para a publicação do edital do concurso do MCTI. Os dirigentes das unidades de pesquisa deverão enviar a proposta do edital para aprovação até 25 de agosto.