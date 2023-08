Shopping Itaboraí Plaza recebe campanha de vacinação no próximo sábado (5)

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SEMSA), em conjunto com o Itaboraí Plaza Shopping, promove, no próximo sábado (05/08), das 10h às 14h, vacinação contra a Influeza e dose de reforço contra a Covid-19 com a vacina Pfizer Bivalente. A imunização vai acontecer na praça de eventos do empreendimento comercial, localizado às margens da BR-101, na altura do bairro Três Pontes.

A vacinação contra a Influenza está disponível para toda a população a partir de 6 meses de idade. Já a vacinação de reforço contra a Covid-19 com a vacina Pfizer Bivalente, está disponível para toda a população acima de 18 anos, que possua o esquema primário completo, ou seja, duas doses da vacina contra a covid-19, com o intervalo de quatro meses da última dose.

Para se vacinar, é necessário que o cidadão apresente CPF ou cartão SUS, e se possível, o cartão de vacina. Vale destacar que o intervalo entre a aplicação das vacinas da Covid-19 e Influenza deve ser de pelo menos 15 dias. Desta forma, quem tomar a vacina contra covid deve esperar 15 dias para receber a dose contra gripe e vice-versa.



A diretora do Departamento de Imunobiológicos e Rede de Frio, Katiuscia Lessa, ressaltou a importância da campanha de vacinação realizada no município.

“A ideia dessa ação é levar a imunização até a população, aproveitando o momento de lazer para resgatar essas pessoas que ainda não receberam a vacina contra a gripe e o reforço contra a Covid-19. É importante lembrar que a vacinação é segura e eficaz, evitando o agravamento da doença e até mesmo óbitos”, disse a diretora.

Vale ressaltar que a vacinação contra a Influeza acontece em 34 unidades de Saúde de Itaboraí, de segunda a sexta-feira, das 9h às 16h. Já imunização com dose de reforço contra a covid-19 com a vacina Pfizer Bivalente acontece em 31 polos de vacinação, com o horário de atendimento à população também das 9h às 16h. O Shopping Itaboraí Plaza fica localizado às margens da BR-101, na altura do km 295, no bairro Três Pontes, em Itaboraí.

Serviço

Vacinação contra Covid-19 e Gripe

Data: 05/08

Horário: 10h às 14h

Shopping Itaboraí Plaza

Endereço: Rodovia Governador Mário Covas, Km 295 – Três Pontes