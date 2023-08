Vai ao mercado? Confira os preços dos produtos da cesta básica da semana

A batata teve a segunda semana consecutiva com queda no preço no Assaí Atacadista - Foto: O São Gonçalo

A primeira semana de agosto chegou e com ela, algumas alterações, para mais e para menos, nos insumos básicos das cestas básicas, indispensáveis no dia a dia do consumidor brasileiro.

Em mais uma semana de pesquisa, OSG listou e comparou os valores dos produtos em três mercados do município, comparando-os com a pesquisa realizada na última semana, facilitando assim, as compras da população que procura pelo melhor preço.

Em alta

Os produtos que se destacam como as maiores altas da semana no Guanabara estão no setor de Hortifruti. São eles, tomate, com aumento de 51%, pimentão verde, com 6%, cenoura com alta de 9% e banana com 8%.

No Mundial, os destaques são o arroz, a farinha de trigo, óleo e manteiga, com aumento de 2% nos três primeiros produtos e 9% no último.

Já no Assaí, os produtos mais "salgados" da semana são o acém, com aumento de 35%, o tomate, cebola e alho, com alta de 13%, 23% e 6% respectivamente.

Para o aposentado José Luis, de 68 anos, cliente do Atacadista, os valores dos produtos no mercado, variou consideravelmente de uma semana para outra.

"Eu vim na semana passada comprar algumas coisas que estavam faltando e hoje estava com a intenção de fazer as compras do mês, mas encontrei uma variação de preços bem expressiva comparando com a última semana. Não sei se é porque virou o mês, mas vou pesquisar para ver o que realmente está valendo a pena", declarou o aposentado.

Mesmo diante da declaração e da variação de preços, considerando a soma dos produtos da cesta básica, sem incluir os itens do setor de Hortifruti, o mercado com menor preço total foi o Assaí Atacadista, com R$ 105,99.

Em verde, os produtos que tiveram queda na inflação. Em vermelho, as altas na inflação e em amarelo, o melhor preço entre os três mercados | Foto: O São Gonçalo

Em baixa

Como nem todas as notícias são ruins, alguns itens do setor de Hortifruti tiveram queda nos preços, assim como algumas farinhas, dependendo do mercado.

No Guanabara, os produtos com redução no preço em relação a semana anterior são: farinha de trigo (-0,85%), sal (-8,36%), a manteiga com queda de 12% e alguns itens do Hortifruti, como chuchu, batata e maçã, com queda de 15%, 3% e 14%, respectivamente.

A maçã teve uma redução de -14% no Guanabara | Foto: O São Gonçalo

No Mundial, os destaques vão para o tomate, com redução de 14% e a banana prata, com 6%.

Já no Assaí, inclusive, os destaques positivos para o "bolso" do consumidor ficaram por conta da farinha de mandioca, com queda de 13%, o café, (11%), manteiga, com redução de 15% e quatro itens do setor de Hortifruti: pimentão, chuchu, batata e cenoura. As reduções para esses itens foram de 3%, 12%, 4% e 14%, respectivamente.

A batata teve a segunda semana consecutiva com queda no preço no Assaí Atacadista | Foto: O São Gonçalo

Dica de receita da semana

Como a farinha de trigo, a manteiga e a maçã deram um "alívio" nas compras dessa semana, feitas pela população da região, a "boa para o fim de semana é fazer uma Torta de maçã.

A "boa para o fim de semana é colocar em prática a receita de uma boa Torta de Maçã | Foto: Reprodução

Torta de Maçã

Ingredientes:

Massa

- 2 e meia xícaras (chá) de farinha de trigo

- 1 pitada de sal

- 2 colheres (sopa) de açúcar

- 1 colher (chá) de fermento em pó

- 1 colher (sopa) de manteiga

Recheio

- 6 maçãs médias descascadas

- 1 e meia xícara (chá) de açúcar

- 2 colheres (sopa) de manteiga

Modo de preparo:

Massa

1- Em um recipiente misture a farinha, o sal, o açúcar e o fermento.

2- Acrescente a manteiga e misture com a ponta dos dedos, até formar uma massa lisa e homogênea.

3- Deixe descansar por 20 minutos.

4- Abra a massa sobre uma superfície limpa e polvilhada com farinha de trigo e forre o fundo e a lateral (formando uma borda de cerca de 3 dedos) de uma forma de aro removível (25 cm de diâmetro).

5- Fure a massa com um garfo e asse em forno médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 20 minutos. Reserve.

6- Abra o restante da massa formando um retângulo, corte em tiras e reserve.

Recheio

1- Corte as maçãs ao meio, retire as sementes e corte cada metade em cinco fatias.

2- Em uma frigideira grande coloque o açúcar e leve ao fogo baixo até caramelizar.

3- Junte a manteiga e as maçãs

4- Deixe cozinhar, mexendo sempre, até derreter os torrões de açúcar e engrossar o caramelo.

5- Retire do fogo, espere esfriar e coloque sobre a massa assada. Distribua as tiras de massa reservadas sobre o recheio formando um trançado, apertando as pontas contra a borda da massa.

6- Asse em forno médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 40 minutos ou até dourar.

7- Deixe amornar, desenforme e sirva a seguir

