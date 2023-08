São Gonçalo e ONU assinam acordo sobre gestão urbana

Equipe do ONU-Habitat se reuniu com a Prefeitura de São Gonçalo para a assinatura do acordo, que terá duração de 20 meses - Foto: Divulgação/Aléxia Saraiva/ONU-Habitat

Uma nova parceria vai permitir à cidade de São Gonçalo acompanhar de perto como as ações do município estão alinhadas às agendas internacionais de desenvolvimento sustentável. Isso porque a Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Gestão Integrada e Projetos Especiais (Semgipe), assinou um acordo com o Programa das Nações Unidas para os Assentamentos Humanos (ONU-Habitat), na última quinta-feira (27),inaugurando uma série de ações em prol do desenvolvimento sustentável da cidade.

A parceria, que terá a duração de 20 meses, prevê a criação de um Observatório de Políticas Públicas. O objetivo da iniciativa é fortalecer a estrutura de gestão urbana de São Gonçalo para planejar e implementar políticas públicas que acelerem a localização dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Além do observatório, também estão previstos a instalação do Laboratório Urbano de São Gonçalo, iniciativa que busca soluções para promover uma urbanização sem riscos ambientais; um diagnóstico de segurança urbana; a realização de oficinas participativas de desenho de espaços públicos e a capacitação de gestores para resolver temas urbanos através do uso de dados, orientando a tomada de decisões municipais com base em evidências.

"Com essa iniciativa, São Gonçalo vai fortalecer o planejamento e a gestão do município através de ações que promovam a participação ativa da população na construção de uma cidade mais inclusiva. Através do compartilhamento e da implementação desse conhecimento, o município vai se tornar um destaque no alinhamento das políticas públicas aos ODS.", disse a oficial nacional do ONU-Habitat para o Brasil, Rayne Ferretti Moraes.

O prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, reforça a importância da parceria para o fortalecimento do município:

“O dia a dia da nossa gestão é muito intenso. Estamos conseguindo realizar muitos projetos e entregar para a população obras que por muito tempo eram inimagináveis. É importante ter esses feitos documentados, especialmente por uma organização tão séria e comprometida, criando oportunidades para implementar novas políticas sociais.”

Para o analista de programas Fábio Tardim, que será o ponto focal do ONU-Habitat para a parceria, o conjunto de soluções vai permitir que a cidade esteja mais capacitada para lidar com os desafios urbanos existentes e futuros.

"Esse projeto tem como objetivo ajudar São Gonçalo a reduzir as desigualdades em seu território a partir da Agenda 2030. Essa iniciativa vai gerar os insumos necessários para que a cidade crie uma estrutura de dados para apoiar a construção de políticas urbanas baseadas em evidências. As metodologias que serão aplicadas vão priorizar as necessidades da população - especialmente das mais vulneráveis - para que o planejamento urbano de São Gonçalo seja realmente inclusivo.", afirmou Tardim.

A secretária de Gestão Integrada e Projetos Especiais, Maria Gabriela Bessa, ressaltou que o ONU-Habitat chega para ajudar na construção de indicadores para que a gestão municipal consiga criar metodologias que acompanhem as políticas públicas que estão desenvolvendo na cidade. "Ter essa parceria com a ONU é muito impactante e estamos muito empolgados.”

A assinatura do acordo foi realizada no gabinete do prefeito, em São Gonçalo, e contou com a presença do secretário de comunicação do município, Alexandre Coutinho.