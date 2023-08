Maricá promove projeto de “Inclusão na Praça” nesta quinta-feira (03/08)

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Políticas Inclusivas, promove nesta quinta-feira (03/08) mais uma edição do projeto “Inclusão na Praça” no bairro de Itapeba. Diversos serviços serão oferecidos à população, tais como: Orientação psicológica, avaliação nutricional, orientação jurídica, atendimento psicossocial, escuta da população para inclusão, acolhimento, dentre outros.

Técnicos da prefeitura apresentarão as ações voltadas para pessoas com deficiência (PcD), egressos do sistema penitenciário e seus familiares, e pessoas em situação de vulnerabilidade social, que serão atendidas e incluídas na rede municipal de assistência.

Sobre a Secretaria de Políticas Inclusivas.

A Secretaria de Políticas Inclusivas tem o objetivo de viabilizar a oferta de oportunidades iguais de acesso a bens e serviços a todas as pessoas e proporcionar inclusão social. Para isso, realiza uma série de ações e projetos voltados para pessoas que, de alguma forma, sofrem algum tipo de exclusão, como pessoas com deficiência, negros, indígenas, mulheres, comunidade LGBTQIA+, egressos do sistema prisional e seus familiares, pessoas que necessitam de apoio psicológico e pessoas em vulnerabilidade social.

A pasta possui três equipamentos e sete núcleos de trabalhos específicos, são eles: Psicovida, Escritório Social, Centro de Referências em Políticas Inclusivas (CRPI), Núcleo de Orientação Jurídica, Núcleo de Acolhimento, Núcleo de Segurança Alimentar, Núcleo de Assuntos Urgentes e Divulgação de Trabalhos Externos, Núcleo de Busca Ativa e Cuidados com a População de Rua, Núcleo de Articulações com as Minorias e Núcleo de Captação de Vagas de Empregos e Diálogos com o Empresariado.

A sede da Secretaria de Políticas Inclusivas fica na Rua Antônio Vieira Sobrinho, nº 333, Parque Eldorado, Maricá/RJ. Mais informações pelo telefone (21) 97116-9511 ou pelo e-mail politicasinclusivas@marica.rj.gov.br.