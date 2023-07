Arteris divulga 67 oportunidades de emprego

A Arteris está com vagas abertas para atuação nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina e Paraná. Ao todo, são 70 oportunidades em diferentes áreas nas sete concessionárias do grupo e sede corporativa, responsável por administrar 3.200 quilômetros de rodovias no país.

Os candidatos interessados em uma nova oportunidade de trabalho devem acessar a página de carreira para se cadastrar nas vagas e acompanhar o processo seletivo. O portal pode ser acessado no site oficial da empresa, na seção “Trabalhe Conosco”.

Confira abaixo algumas das oportunidades:

Capital e interior de São Paulo

Em São Paulo (SP), na sede da companhia, estão abertas vagas para Analista de Controladoria, Analista de Remuneração e Planejamento, Analista de Receitas Acessórias e Especialista de Projetos Financeiros.

Ainda há oportunidades em Ribeirão Preto (SP) para Estagiário, Aprendiz Administrativo, Analista de Engenharia, Analista de Suprimentos, Analista de Sistemas, Assistente de Engenharia, Auxiliar de Topografia, Inspetor de Fiscalização, Operador de 0800 e Operador de CCA.

Em Atibaia (SP), há vagas para Inspetor(a) de Fiscalização, Analista de Engenharia, Engenheiro Civil, Técnico(a) de Segurança do Trabalho e Laboratorista. Em Batatais (SP), há vagas para Operador de Pedágio e para Operador de Guincho Pesado.

Há vagas para Operador de Pedágio em São Simão (SP), Jahu (SP) e em Santa Rita do Passa Quatro (SP). A empresa oferece vagas para Inspetor de Fiscalização em Registro (SP), Operador de Balança (PCD) em Itapecerica da Serra (SP), Operador de Guincho Munck em Cajati (SP) e para Analista de RH em Araras (SP). Já em Barra Bonita (SP) há vagas para Auxiliar de Laboratório, Engenheiro(a) e Técnico(a) de Manutenção.

Minas Gerais e Rio de Janeiro

No estado de Minas Gerais, a Arteris possui vagas para Aprendiz Administrativo(a) e Motorista de Caminhão em Pouso Alegre (MG).

Em Nepomuceno (MG) há vaga para Inspetor de Tráfego. Já em Oliveira (MG), há vaga para Operador(a) de Guincho Pesado e em Igarapé (MG) as oportunidades são para Motorista de Caminhão. Em Santo Antônio do Amparo (MG) e Camanducaia, há oportunidade para Operador(a) de Guincho.

No estado do Rio de Janeiro, a companhia tem vagas para Aprendiz Administrativo, Analista de Meio Ambiente e Estagiário em Niterói (RJ). Ainda tem vagas para Operador de Guincho em Serrinha (RJ) e Operador de Pedágio em Rio Bonito (RJ).

Região Sul

No estado do Paraná, as oportunidades são para Assistente Técnico(a), Auxiliar de Laboratório, Inspetor de Fiscalização, Analista de Pavimento, Analista de Controladoria e Analista de Engenharia em São José dos Pinhais (PR). Há também vaga em Fazenda Rio Grande (PR) para Auxiliar de Balança e Operador de Guincho Munck.

No estado de Santa Catarina, há vagas para Técnico de Manutenção e Inspetor de Fiscalização em Araquari (SC). Em Porto Belo (SC) para Operador de Pedágio, em Garuva (SC) para Inspetor de Tráfego, em Itapema (SC) para Operador de Balança, em Monte Castelo (SC) para Operador de Pedágio e em São José (SC) para Analista de Meio Ambiente.

Diversidade, inclusão + benefícios

Nestes processos, a empresa prioriza a diversidade e inclusão, independentemente da idade, raça, identidade de gênero, orientação sexual ou se é uma pessoa com deficiência e/ou beneficiário reabilitado. A companhia está em busca de profissionais qualificados que respeitem suas premissas corporativas e que colaborem com a continuidade da qualidade na prestação de serviços destinados aos usuários de rodovias.

Todas as vagas CLT têm direito a benefícios de plano de saúde e odontológico, programa de participação de resultado, previdência privada, licença maternidade e paternidade estendida, vale refeição ou alimentação, vale farmácia, vale transporte, Gympass, seguro de vida, auxílio creche, empréstimo consignado e acesso à Universidade Arteris de Desenvolvimento - que faz parte do plano de desenvolvimento de carreira destinado àqueles que desejam crescer profissionalmente na empresa.