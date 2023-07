IFHT/Uerj abre inscrições para oficina a distância sobre textos acadêmicos

O Instituto Multidisciplinar de Formação Humana com Tecnologias (IFHT) da Universidade do Estado do Rio de Janeiro lançou inscrições para a Oficina de Textos Acadêmicos: o que é e como se faz? – EAD. Estudantes de graduação e pós-graduação, candidatos a cursos de pós-graduação e pesquisadores iniciantes podem se inscrever até o dia 07 de agosto no site do Cepuerj – https://www.cepuerj.uerj.br/.

Leia também:

➢ Aqui tem história: Mercado Municipal de Niterói passado, presente e futuro

➢ Festa julina gratuita anima final de semana em São Gonçalo



A oficina visa a capacitar estudantes de graduação e pós-graduação a desenvolver projetos e textos acadêmicos (Ciências Sociais e Humanas). O programa contém: noções de pesquisa científico-acadêmica; noções de estrutura de textos acadêmicos (projetos, artigos e monografias de conclusão de curso); como, onde e o que pesquisar; como sistematizar suas leituras (fichamentos, resumos e resenhas) e como iniciar e desenvolver seu texto.

Local: Ambiente Virtual de Aprendizagem do Microsoft Teams.

Carga horária: 60 horas.

Período de realização: 14/08; 17/08; 28/08 e 31/08.

Horário: segundas e quintas-feiras, das 18h30 às 21h30.

Valores:

Taxa única no valor de R$ 200,00.