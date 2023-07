São Gonçalo amplia atendimento de saúde em shopping

O Espaço Saúde Não Pode Esperar fica nas lojas 243 e 244 do Shopping São Gonçalo - Foto: Divulgação/ Ascom

O Espaço Saúde Não Pode Esperar vai oferecer mais um serviço para a população a partir de agosto. A unidade, que é uma parceria da Secretaria de Saúde e Defesa Civil da Prefeitura de São Gonçalo com o Shopping São Gonçalo, fará avaliação nutricional todas as sextas-feiras, a partir do dia 4, das 10h às 16h.

Com livre demanda, ou seja, não há necessidade de agendamento – a avaliação será realizada por nutricionista e tem a intenção de identificar o estado nutricional do paciente, dando o diagnóstico de suas necessidades alimentares. O objetivo é orientar a população gonçalense a ter uma alimentação mais saudável conforme as suas necessidades.

“Cada indivíduo tem uma necessidade nutricional. A nutricionista vai traçar a avaliação conforme o perfil de cada um, levantando o seu histórico de vida – inclusive de doenças, como diabetes e hipertensão, que necessitam de dietas específicas”, explicou Aline Serra, coordenadora do Núcleo de Educação Permanente em Saúde (Neps), responsável pelo Espaço Saúde Não Pode Esperar.

Em junho, o espaço começou a oferecer sessões de acupuntura, auriculoterapia e quiropraxia de forma permanente em dias específicos da semana. A quiropraxia, que começou sendo oferecida só às quintas, também ganhará mais um dia de atendimento a partir de agosto. Assim, a acupuntura é realizada às segundas. A auriculoterapia, às terças. E a quiropraxia passará para as quartas e quintas. Neste mês, ela continua só às quintas-feiras.



“A procura pela quiropraxia foi significativa de maneira que resolvemos ampliar a oferta para que mais pessoas possam ser beneficiadas”, disse Aline.

Além desses serviços, a unidade oferece orientações e tira dúvidas de 14 programas da Atenção Básica, realiza testagem rápida das infecções sexualmente transmissíveis (ISTs): sífilis, HIV e hepatites, afere a pressão arterial e vacina os gonçalenses contra a gripe, coronavírus, tríplice viral e antitetânica.

O Espaço Saúde Não Pode Esperar fica nas lojas 243 e 244 do Shopping São Gonçalo (ao lado da loja Magalu) e funciona de segunda a sexta, das 10h às 17h. Para ter os atendimentos garantidos, os gonçalenses devem chegar na unidade até as 16h.

Cronograma de funcionamento dos programas da Atenção Básica:

Segunda – Programas Municipais de Atenção Integral à Saúde da População Negra; e do Aleitamento Materno (tarde);

Terça – Programas Municipais de Atenção Integral à Saúde do Homem; Hiperdia – hipertensão (manhã) e diabetes (tarde), de Controle ao Tabagismo (manhã), de combate à Tuberculose e Hanseníase; teste de PSA (exame rápido de sangue que pode detectar câncer de próstata);

Quarta – Programas municipais de Atenção Integral à Saúde da Mulher e da Criança e Adolescente e Sistema de Informação e Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan), que faz avaliação nutricional e acompanha os beneficiários do Bolsa Família;

Quinta – Programas Municipais de Atenção Integral à Saúde da População LGBTQIA+; de Atenção às Doenças Respiratórias Crônicas (manhã) e Vigilância em violência (tarde);

Sexta – Programa Municipal de Atenção Integral à Saúde do Idoso, Ouvidoria da Semsa e coordenação da Saúde Mental.