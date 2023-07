Ação Social no Horto do Fonseca vai oferecer exame de vista gratuito

Uma parceria com o Hospital de Olhos Santa Beatriz vai permitir que a Prefeitura de Niterói ofereça exames de vista gratuitos no Horto do Fonseca, no próximo final de semana, nos dias 8 (sábado) e 9 de julho (domingo). A atividade é uma cooperação realizada por intermédio da Administração Regional do Fonseca. As consultas são destinadas a jovens a partir dos 14 anos e a adultos e precisam ser agendadas pelo WhatsApp (21) 96652-9685 para gerar uma senha de atendimento.

Durante o final de semana, um ônibus adaptado com consultório médico ficará instalado em frente ao Orquidário, dentro do Horto do Fonseca, para a realização de consultas e exames oftalmológicos gratuitos. A população terá acesso a consultas oftalmológicas que contemplam: acuidade visual com e sem correção; tonometria; biomicroscopia; fundoscopia e diagnose. Desta forma, será possível realizar prescrição de óculos e ainda diagnosticar as diversas patologias oculares, proporcionando à população iniciar o tratamento de forma mais rápida e eficaz.

Para participar do mutirão, é necessário se inscrever, via WhatsApp (21) 96652-9685, para receber de antemão uma senha de atendimento na qual constam dia e horário marcados para que a pessoa compareça evitando filas e aglomerações.

Serviço:

Exame oftalmológico gratuito para jovens a partir dos 14 anos e para adultos

Data: 8 e 9 de julho de 2023

Hora: O horário será agendado no momento da inscrição

Local: Horto do Fonseca – Alameda São Boaventura, 770 – Fonseca, Niterói.