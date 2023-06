Capacitações gratuitas do Sebrae Rio com inscrições abertas

Empreendedores de gastronomia em favelas da Região Metropolitana (cidade do Rio, Baixada Fluminense e Leste Fluminense): o Sebrae Rio abriu vagas para capacitações gratuitas voltadas para gestão de negócios. Dentro do programa "Tempero de Favela", o empreendedor vai aprender a formar preços, elaborar cardápios, redução de desperdício, negociação, desenvolver presença do negócio nas redes sociais e melhorar experiência do cliente. As inscrições podem ser feitas pelo https://sites.rj.sebrae.com.br/inscricao/projeto-tempero-de-favela - até o dia 5 de julho.

“A favela possui negócios promissores. É preciso reconhecer e oferecer produtos adequados para essa realidade. Nesse tipo de negócio não pode haver erros. Vamos gerar oportunidades para que essas empresas possam aprimorar suas operações e acessem novos mercados”, comenta Carla Panisset, coordenadora de Empreendedorismo Social do Sebrae Rio.



O projeto do Sebrae Rio tem por objetivo apoiar os pequenos negócios de gastronomia em favelas oferecendo capacitação e consultorias em gestão de negócios.