6 famosos que são autistas e você provavelmente não sabia

O Dia do Orgulho Autista, 18 de junho, foi criado em 2005 pela organização norte-americana “Aspies For Freedom” com o objetivo de alterar a visão negativa e os estigmas que existem acerca do Transtorno do Espectro Autista (TEA). A organização busca aumentar a conscientização pública sobre o movimento pelos direitos do autismo.

Pelos estigmas que existem envolvendo pessoas com TEA, pode ser difícil encontrar figuras famosas que falem abertamente sobre o diagnóstico, mas para esses 6 famosos, o autismo não é tabu!

Confira a lista:

Sia

A cantora australiana Sia, dona do hit “Chandelier”, contou em entrevista ao podcast “Rob Has a Podcast” que recebeu o diagnóstico de autismo após 45 anos “colocando seu traje de humano”, e apenas nos últimos dois anos se sente livre para ser ela mesma.

Sia é dona dos hits "Chandelier" e "Cheap Thrills" | Foto: Divulgação

O polêmico bilionário, dono do Twitter e da Tesla, Elon Musk, revelou em 2021 enquanto apresentava um episódio do programa ‘Saturday Night Live’ (SNL), ter Síndrome de Asperger, termo que faz parte do TEA.

Musk é proprietário do Twitter e da marca de carros Tesla | Foto: Divulgação

A jovem ativista ambiental Greta Thunberg, de 20 anos, é muito aberta em relação ao seu diagnóstico e já declarou publicamente diversas vezes ter sido diagnosticada aos 12 anos com Síndrome de Asperger.

No Dia Mundial da Conscientização do Autismo, em 2021, Greta disse em suas redes sociais: "O autismo não é uma doença. Não é algo que você 'tem'. Definitivamente, não é 'causado' por nada como vacina ou dieta. Significa simplesmente que você é um pouco diferente de todas as outras pessoas. E em um mundo onde todos se esforçam para agir, pensar e ter a mesma aparência - ser diferente é realmente algo de que se orgulhar.”

Greta é uma ativista sueca que luta pelas causas ambientais | Foto: Divulgação/ Michael Campanella

A cantora e compositora, Courtney Love, da banda Hole, tornou público aos 33 anos, que tem o diagnóstico de TEA desde os 9 anos de idade. A revelação aconteceu em sua autobiografia, “The Real Story”, lançada em 1997.

Courtney Love atualmente tem 58 anos. | Foto: Divulgação/ Manfred Warner

O ator Anthony Hopkins, vencedor do Oscar de Melhor Ator no filme “O Silêncio dos Inocentes”, teve um diagnóstico tardio, apenas aos 70 anos, após sua esposa o incentivar a procurar mais sobre o assunto.

Anthony Hopkins tem 85 anos e acumula dois Oscars na carreira | Foto: Divulgação

A atriz Daryl Hannah, famosa pelo papel de Elle Driver, em “Kill Bill”, revelou em entrevista à Forbes, em 2013, ter o diagnóstico de autismo desde sua infância. Daryl contou que descobriu quando era criança, quando os médicos tentaram interná-la, mas sua mãe impediu.