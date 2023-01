Marinha anuncia concurso de Soldado Fuzileiro Naval com vagas para mulheres

A Marinha do Brasil anunciou que estão abertas as inscrições para o Concurso Público para Soldado Fuzileiro Naval (SD-FN) destinado à mulheres. As vagas do edital contempla mulheres interessadas em integrar as turmas de capacitação para atuarem em diferentes atividades operativas da carreira de Fuzileiros Navais.

"O ingresso da mulher, agora, também como Soldado Fuzileiro Naval reforça ainda mais o pioneirismo da Marinha do Brasil (MB) na incorporação deste público nos Corpos, Quadros, escolas e centros de instrução da MB", declarou o ramo das Forças Armadas. A partir de 2024, as turmas do Curso de Formação incluirá membros do público feminino.

As vagas são destinadas a mulheres que terão entre 18 e 21 anos em 30 de junho de 2024. As inscrições podem ser feitas até o próximo dia 2 de março, através da aba Concursos para o CFN no site da Marinha. O edital do concurso público também pode ser conferido no mesmo endereço.