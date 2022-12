55 mil vagas de concurso serão abertas em 2023

O início de um novo ano traz consigo a vontade de mudar, tanto na vida pessoal, quanto no mercado de trabalho. Para quem busca uma mudança de área, o esperado é que mais de 55 mil vagas abertas em diversos órgãos do Brasil. Por isso, o Metrópoles reuniu todos os certames com mais chances de ocorrerem ao longo de 2023.

As vagas são para diferentes áreas de atuação em diferentes níveis de escolaridade. Para checar todos os certames, você pode clicar no link.

Abaixo estão algumas vagas para o estado do Rio de Janeiro.

Concursos 2023 – Federal

DNIT

Um regulamento que aprovou a realização de novo concurso para Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) foi publicado. A previsão é de oportunidades para candidatos de níveis médio e superior de escolaridade.

MCTI

Um pedido de autorização para um novo certame foi enviado ao Ministério da Economia e solicita o preenchimento de 1.277 cargos vagos para as seguintes funções: Pesquisadores, tecnologistas, analistas em ciência e tecnologia, assistentes em ciência e tecnologia e técnicos. Portanto, a expectativa é grande para um possível novo concurso do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

Funai

O Direção Concursos noticiou ao Metrópoles, um pedido de concurso da Fundação Nacional do Índio (Funai) para provimento de 1.071 novas vagas em diversas especialidades, segmentadas da seguinte forma: 379 vagas para cargos de nível superior e 692 vagas para cargos de nível médio.

STJ

O novo concurso do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pode não ser realizado no começo do ano, pois a comissão de planejamento para o novo edital, formada desde fevereiro de 2022, teve seus trabalhos encerrados.

Anac

Um novo concurso da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) é aguardado para breve e o órgão conta com mais de 500 cargos vagos. Os dados foram repassados pela própria autarquia e, no total, são contabilizadas 555 vacâncias, sendo a maior delas para o cargo de Especialista em Regulação de Aviação Civil (265 vagas).

Concurso EPPGG

Um novo pedido de concurso EPPGG (Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental) para o provimento de 30 vagas foi realizado! A solicitação, conforme demonstrada nos documentos, é para atuação no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) .

Concursos Mapa

O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) solicitou novo edital de concurso público para o provimento de 852 vagas aos cargos de níveis médio e superior do órgão. Expectativa, conforme demonstrado no pedido, é de edital em abril de 2023.

Concursos 2023 – INPI

O corte no orçamento de 5 bilhões nos gastos do Ministério da Economia refletirá em vários setores da administração pública, entre eles o concurso Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) . De acordo com o presidente do Instituto, Cláudio Furtado, existe um risco de colapso das atividades a partir do mês de maio.

Concurso JBRJ

Um pedido para um novo concurso Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) foi realizado pelo Ministério do Meio Ambiente. No pedido, o órgão solicita edital para o provimento de 96 vagas. A expectativa é que o certame seja realizado no segundo semestre de 2023.

Concursos 2023 – Policial

PF Administrativo

O pedido de autorização do concurso da Polícia Federal Administrativo, que passou por ajustes recentemente, está, oficialmente, nas mãos do Ministério da Economia.

Concurso PRF

Foi publicada no Diário Oficial da União a portaria que autoriza a aplicação do limite de aprovados equivalente ao triplo da quantidade de vagas previstas no edital do concurso PRF.

PMERJ

Está autorizada a realização de um novo concurso da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro para o provimento de 2 mil vagas de Soldado. Documento com a liberação de novo certame foi publicado no Diário Oficial estadual.

Guarda Municipal Niterói (RJ)

Um novo concurso Guarda Municipal Niterói (RJ) está previsto para ter o edital publicado no ano de 2023, após autorização da Câmara Municipal. A autorização prevê o provimento de 286 oportunidades, número que faria a corporação contar com o efetivo de 1.000 guardas municipais.

Concursos 2023 – Fiscal

Concurso AFT

Para os que aguardam a realização do concurso AFT (Auditor-Fiscal do Trabalho): um novo edital está previsto para ser publicado no próximo ano.

ISS RJ

Foi publicado no Diário Oficial municipal o extrato de contrato com a Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do concurso ISS RJ (Secretaria Municipal de Fazenda do Rio de Janeiro).

Controle

CGE RJ

Foi autorizado um novo concurso CGE RJ (Controladoria-Geral do Rio de Janeiro) para o provimento de 10 vagas para o cargo de Auditor do Estado. A formação da comissão do certame já foi publicada.

Concursos 2023 – Tribunais

TSE

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) iniciou movimentações para dar viabilidade ao edital unificado e a comissão, conforme informado pelo Direção Concursos, pode ser formada em breve (após a recente troca da presidência do TSE).

Concurso TRE RJ: O próximo concurso TRE RJ está sendo aguardado e deve ser realizado de forma unificada pelo edital do TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

INSS

Cresce a possibilidade de realização de um próximo concurso INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) , o presidente eleito, Lula, falou sobre o déficit do órgão. Por meio de uma publicação em suas redes sociais, Lula falou em “desmonte” do órgão e frisou sobre a fila de pessoas que aguardam algum serviço.