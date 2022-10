Marinha abre mais de 500 vagas para nível superior

A Marinha do Brasil publicou um aviso de convocação do processo seletivo para o Serviço Militar Voluntário de Oficiais Temporários (SMV-OF) com 550 vagas para nível superior. As oportunidades são para as áreas de Saúde, Apoio à Saúde, Técnica, Técnica Magistério, Medicina e Engenharia, em todos os Distritos Navais (DNs).

A seleção é voltada para homens e mulheres com mais de 18 anos e menos de 41 anos na data da incorporação à Marinha, dia 11 de setembro de 2023. Os interessados devem se inscrever desta terça-feira (25) até o dia 8 de novembro. A concorrência acontece por Distrito Naval, e não em nível nacional. No caso do estado do RJ, o 1ºDN.

Os aprovados no concurso terão rendimentos iniciais de R$ 10.859,39, no posto de guarda-marinha, podendo chegar a aproximadamente R$ 15 mil, no sétimo ano.

As inscrições serão realizadas pela internet, no site do Comando do 1° Distrito Naval.



A prova objetiva da seleção será aplicada em 5 de fevereiro do ano que vem. Serão 50 questões, sendo 25 de Português e 25 de Formação Militar-Naval, de caráter eliminatório e classificatório. Para médicos, serão 25 de Português e 25 de Conhecimentos Específicos.

O processo seletivo exige ainda um exame toxicológico. O voluntário deverá apresentar o exame com janela de detecção de, no mínimo, 90 dias, abrangendo substâncias psicoativas ilícitas, como maconha, cocaína e anfetamina, entre outras.

O exame toxicológico terá validade de 60 dias, contados da data de coleta do material até o dia de entrega do resultado à Junta de Saúde.

Prova de títulos, verificação de dados biográficos, verificação documental, inspeção de saúde e teste de aptidão física também fazem parte do processo seletivo.



Os aprovados na seleção ocuparão, inicialmente, o posto de guarda-marinha, por seis meses. Depois disso, passarão a ocupar o posto de segundo-tenente, no qual deverão permanecer por mais seis meses, indo a primeiro-tenente ao completarem um ano de incorporação.

O vínculo poderá ser renovado a cada ano, podendo chegar a oito anos, sem chance de estabilidade. A partir do sétimo ano, o trabalhador ocupará o posto de capitão-tenente.

O valor da taxa de inscrição do concurso é de R$ 140,00 (centro e quarenta reais) e o voluntário terá até o dia 09 de novembro de 2022, para efetuar o pagamento.