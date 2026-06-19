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Brasil busca vitória sobre o Haiti para encaminhar vaga na segunda fase da Copa do Mundo

Carlo Ancelotti deve promover mudanças no time titular; Neymar segue de fora

relogio min de leitura | Redação 19 de junho de 2026 - 16:27
Ainda sem Neymar, Brasil encara o Haiti buscando sua primeira vitória na Copa do Mundo
Ainda sem Neymar, Brasil encara o Haiti buscando sua primeira vitória na Copa do Mundo -

O Brasil encara o Haiti pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026. A seleção canarinho ainda busca sua primeira vitória, já que na estreia ficou no empate por 1 a 1 contra o Marrocos. O jogo acontece no Philadelphia Stadium, na Filadélfia, às 21h30 (horário de Brasília).

A seleção brasileira segue sem seu camisa 10. Neymar é desfalque e sequer deixou Nova Jersey. A comissão técnica adota a cautela para evitar queimar etapas e deixar o jogador na melhor forma possível para a próxima fase. Ele também é dúvida para encarar a Escócia, na rodada final da fase de grupo.

Ancelotti deve escalar o Brasil com: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá (Danilo Santos); Raphinha, Matheus Cunha e Vini Junior.

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O Haiti busca seu primeiro ponto na história das Copas do Mundo. De volta ao torneio após 52 anos, a equipe até hoje fez quatro partidas pelo Mundial e soma quatro derrotas. A última delas, na estreia desse ano, para a Escócia, por 1 a 0.

O técnico Sébastien Migné deve levar os seguintes jogadores a campo: Placide; Arcus, Adé, Delcroix e Expérience; Jean-Jacques, Deedson e Bellegarde; Providence, Isidor e Pierrot.

A arbitragem é de Alejandro Hernández (Espanha). Ele é auxiliado por Jose Enrique Naranjo (Espanha) e Diego Sánchez (Espanha). O VAR é comandado por Carlos del Cerro Grande (Espanha).

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Brasil Copa do Mundo Haiti

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