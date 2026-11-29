Gustavo Flores Fernandes, de 21 anos, morreu após ser encontrado com marcas de tiros e queimaduras no bairro Jardim Catarina, em São Gonçalo, neste sábado (28).

O jovem foi encontrado na Rua Vinte e Quatro, e socorrido pela irmã. Ele foi levado ao Hospital Estadual Alberto Torres (HEAT) por volta das 15h, mas não resistiu aos ferimentos.

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Agentes da Divisão de Homicídios de Niterói, Itaboraí e São Gonçalo foram até a unidade de saúde e registraram o caso. O corpo do jovem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), de onde será liberdado, ainda neste domingo, para o sepultamento.

Ainda não há informações sobre as circunstâncias em que Gustavo foi atacado ou sobre a motivação do crime.