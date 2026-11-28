Adolescente e homem são abordados por suspeita de tráfico em Maricá - Foto: Reprodução/Polícia Militar

Adolescente e homem são abordados por suspeita de tráfico em Maricá - Foto: Reprodução/Polícia Militar

Um adolescente de 15 anos e um homem de 18 foram abordados por policiais militares na manhã deste sábado (28), na Comunidade da Linha, em Maricá. Os dois são suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas.

Durante a ação, os agentes apreenderam 53 pinos de cocaína, 37 trouxinhas de maconha e R$ 78,75 em espécie. A ocorrência foi encaminhada para a 82ª DP (Maricá).

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De acordo com a Polícia Militar, a equipe do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 12º BPM intensificou o patrulhamento na região após receber informações sobre a atuação de suspeitos envolvidos com o tráfico de drogas na comunidade.

Ao avistarem os policiais, os indivíduos tentaram fugir. Após um cerco policial e buscas pela localidade, os agentes localizaram os dois. Os materiais foram encontrados em posse dos envolvidos.





Adolescente e homem são abordados por suspeita de tráfico em Maricá Reprodução/Polícia Militar