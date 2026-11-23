Morador do Gradim, em São Gonçalo, Danilo foi baleado na cabeça durante uma abordagem de policiais do programa Niterói Presente, na Rua Mariz e Barros, no bairro de Icaraí, em 12 de setembro deste ano - Foto: Reprodução

Morador do Gradim, em São Gonçalo, Danilo foi baleado na cabeça durante uma abordagem de policiais do programa Niterói Presente, na Rua Mariz e Barros, no bairro de Icaraí, em 12 de setembro deste ano - Foto: Reprodução

O policial militar Cristiano Pessoa Campos, acusado de matar o entregador e pizzaiolo Danilo Jander Francisco Alves, de 25 anos, será submetido a júri popular. A decisão foi tomada nesta segunda-feira (23), durante audiência realizada no Fórum de Niterói, após a Justiça reconhecer a existência de indícios suficientes para que o caso seja levado ao Tribunal do Júri.

Morador do Gradim, em São Gonçalo, Danilo foi baleado na cabeça durante uma abordagem de policiais do programa Niterói Presente, na Rua Mariz e Barros, no bairro de Icaraí, em 12 de setembro deste ano. O jovem estava a caminho do trabalho quando foi atingido. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Estadual Azevedo Lima (HEAL), mas morreu no dia 15 de setembro, após ter morte encefálica confirmada pela unidade. A família autorizou a doação dos órgãos.

A audiência desta segunda-feira começou por volta das 13h30 e se estendeu até o início da noite. Durante a sessão, foram ouvidos familiares da vítima, policiais envolvidos na ocorrência, a supervisora da unidade do Niterói Presente em Icaraí na época dos fatos e outras testemunhas. O policial acusado também foi interrogado, mas permaneceu em silêncio.

Com a decisão de pronúncia, a juíza entendeu que existem elementos para que o caso seja analisado pelos jurados, responsáveis por decidir sobre a culpa ou inocência do réu. Ainda não há data definida para o julgamento. Segundo o jornal O Dia, a defesa do sargento pretende recorrer da decisão.

Ausência de câmeras corporais foi mencionada em audiência

Um dos pontos abordados durante os depoimentos foi a ausência de câmeras corporais nos policiais que participaram da ocorrência. Segundo a supervisora da unidade do Niterói Presente, um incêndio registrado em fevereiro atingiu o local onde os equipamentos eram armazenados e danificou as câmeras, conhecidas como bodycams.

Ainda de acordo com o depoimento, a falta dos dispositivos não se restringia aos agentes envolvidos na abordagem de Danilo, mas também atingia outros policiais que trabalhavam na base.

O policial militar foi preso em flagrante após o disparo. Inicialmente, a ocorrência foi registrada na 77ª DP (Icaraí), mas, após a confirmação da morte de Danilo, a investigação passou para a Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG).

A decisão de levar o acusado a júri popular não representa uma condenação. Caberá ao Tribunal do Júri analisar as provas e decidir o desfecho do caso.