De acordo com informações do 12º BPM (Niterói), a equipe foi ao local após determinação da operação Maré Zero, para verificar uma denúncia de tráfico de drogas - Foto: Divulgação/PMEJ

De acordo com informações do 12º BPM (Niterói), a equipe foi ao local após determinação da operação Maré Zero, para verificar uma denúncia de tráfico de drogas - Foto: Divulgação/PMEJ

Uma ação da Polícia Militar resultou na apreensão de uma grande quantidade de drogas e outros materiais relacionados ao tráfico, na manhã desta segunda-feira (23), na Rua 21, no bairro Araçatiba, em Maricá.

De acordo com informações do 12º BPM (Niterói), a equipe foi ao local após determinação da operação Maré Zero, para verificar uma denúncia de tráfico de drogas. Ao chegarem, os policiais avistaram cerca de quatro suspeitos, que fugiram ao perceber a presença da viatura, abandonando uma mochila.

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Dentro da bolsa, os agentes encontraram 292 pinos de cocaína, 267 pedras de crack, 196 papelotes de maconha e 51 unidades de drogas sintéticas. Também foram apreendidos um rádio comunicador, um celular, um carregador portátil, além de R$ 1.164 em dinheiro.