Os homens foram conduzidos à 36ª DP (Santa Cruz), onde o acusado de importunação sexual continuou preso - Foto: Reprodução

Os homens foram conduzidos à 36ª DP (Santa Cruz), onde o acusado de importunação sexual continuou preso - Foto: Reprodução

Dois homens foram presos após acusação de importunação sexual contra uma adolescente que terminou em confusão entre passageiros. O caso aconteceu na noite desta sexta-feira (20), em um coletivo na estação do BRT de Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio.

Em patrulhamento pela região, agentes da Força Municipal foram chamados pelo passageiros que contaram sobre uma discussão seguida de agressões físicas. A área e o horário do acontecimento fazem parte de um trecho monitorado pelas equipes por causa das ocorrências de roubos e furtos.

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Quando os agentes chegaram à estação, encontraram os dois homens discutindo com outras pessoas. Eles precisaram intervir para conter a briga e evitar que a situação piorasse.

Depois de controlados, os acusados foram levados para receber atendimento médico. Depois, foram conduzidos à 36ª DP (Santa Cruz), onde o acusado de importunação sexual continuou preso.