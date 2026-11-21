Durante a atividade, alas, bateria e comunidade ocuparam a via principal do Centro para ajustar o canto, a evolução e a harmonia da escola - Foto: Divulgação

Durante a atividade, alas, bateria e comunidade ocuparam a via principal do Centro para ajustar o canto, a evolução e a harmonia da escola - Foto: Divulgação

Com apoio da Prefeitura de Maricá, a escola de samba União de Maricá realizou, na noite desta sexta-feira (20), um ensaio de rua no Centro. O encontro mobilizou integrantes da agremiação e moradores na preparação rumo à estreia no Grupo Especial na Marquês de Sapucaí, marcada também pelo primeiro desfile da escola com a inserção de uma ala formada por jovens da cidade.

Durante a atividade, alas, bateria e comunidade ocuparam a via principal do Centro para ajustar o canto, a evolução e a harmonia da escola. A participação dos jovens talentos ao lado dos grupos tradicionais deu o tom da noite, evidenciando o trabalho de renovação e envolvimento dos moradores que acompanham de perto cada etapa do ciclo carnavalesco.

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Ao lado da porta-bandeira Ruth, o primeiro mestre-sala da União de Maricá, Juninho Nascimento, destacou a sintonia com a comunidade e o entusiasmo para o próximo desfile.

“A expectativa é a melhor possível. Eu e Ruth estamos totalmente inseridos com a escola, com a comunidade e com a cidade. A União de Maricá não vai fazer Carnaval apenas para se manter, mas para brigar pelo título, e vamos viver esse momento junto com a nossa comunidade”, afirmou.

Diretor da ala juvenil, Renan Marsiglia, ressaltou a importância do primeiro desfile da agremiação com a integração do grupo juvenil ao elenco principal.

“Estamos vivendo um momento muito importante, com a escola chegando ao Grupo Especial pela primeira vez e realizando seu primeiro desfile com a inserção dos mais jovens. Trouxemos esse grupo para dentro da comunidade, reunindo cerca de 80 crianças que já fazem parte do projeto Sementes de Maricá e hoje integram a escola-mãe. É um trabalho diferenciado, feito com muito carinho, alegria e dedicação em busca da tão sonhada permanência na elite”, destacou.